Bakan Yerlikaya rakamları açıkladı: 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın üstün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından icra edildi. Bu geniş çaplı operasyon zinciri, son iki haftalık bir periyotta, toplam 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

233 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonların düzenlendiği 33 il arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat yer alıyor.

Düzenlenen bu operasyonlar neticesinde, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 51'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin yasal işlemlerinin ise halen devam ediyor olduğu bilgisi paylaşıldı.