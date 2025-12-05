Bakan Yerlikaya rakamları açıkladı: 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a (IŞİD) yönelik son iki haftada 33 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgütle bağlantılı 233 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yerlikaya rakamları açıkladı: 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın üstün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından icra edildi. Bu geniş çaplı operasyon zinciri, son iki haftalık bir periyotta, toplam 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

233 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonların düzenlendiği 33 il arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat yer alıyor.

Düzenlenen bu operasyonlar neticesinde, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağlayan 233 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 51'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin yasal işlemlerinin ise halen devam ediyor olduğu bilgisi paylaşıldı.

Akaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli olduAkaryakıtta son durum: 5 Aralık 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları belli olduEkonomi
İstanbul TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durduİstanbul TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, trafik durduYurt
içişleri bakanlığı Ali Yerlikaya deaş
Günün Manşetleri
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga
Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
İmralı heyetinin tutanak özeti okundu
TL'nin reel değeri Kasım ayında geriledi
339 organize suç örgütü çökertildi
"Türkiye kendi sağlık cihazlarını üretebilir hale geldi"
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Çok Okunanlar
Sağanak ve fırtına kapıda! Sağanak ve fırtına kapıda!
Akaryakıtta son durum! Akaryakıtta son durum!
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları güne nasıl başladı?
33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu 33 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga