Bakan Yerlikaya şehit babasıyla görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babası Ahmet Karaca ile telefonda konuştu.

Bakan Yerlikaya şehit babasıyla görüştü
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, şehidin Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Hatipoğlu, şehidin babası Ahmet Karaca'yı telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü.

Bakan Yerlikaya şehit babasıyla görüştü - Resim : 1

'Vatanımız Varolsun'

Yerlikaya telefonda, "Ahmet abi şehidimizin mekanı cennet olsun. Derecesi ali olsun. Rabbim sizlere sabır ve metanet versin. Ayrıca cennette bir araya gelmeyi, komşu olmayı nasip etsin. Orada hasret gidermeyi nasip etsin diye dua ediyoruz. Bütün ailenin başı sağ olsun. Vatanımız var olsun. Takdir Rabbil Aleminin, onu şehit olarak seçti ve aldı. Ama bizlere düşen de sabretmek" diye konuştu.

Baba Ahmet Karaca da Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

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