Bakan Yerlikaya: "Sokak hayvanlarıyla ilgili görevini yapmayanlar var"

Kars’ta düzenlenen Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda konuşan Bakan Yerlikaya, sokak hayvanları konusunda sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililere sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili görevini hakkıyla yerine getirmeyenler var. Bu konuda kurulacak komisyon her ay durumu gözden geçirecek, sayıların arttığını mı azaldığını mı kontrol edecek. Konya’daki acı olayda olduğu gibi, daha önce benzer vakalar yaşandığında da bakanlık olarak müfettiş görevlendirdik. Gidip yerinde inceliyorlar."

"Hayvanlarımızı seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Benim de evde 3 kedim var. Ancak sokak hayvanlarıyla ilgili ‘mış’ gibi yaparak bu süreci yönetemeyiz. Sorumlu olanlar ya bu işi yapacak ya da hukuk bana ne hak veriyorsa onu yerine getireceğim."