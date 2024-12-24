Bakan Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısını duyurdu

Yerlikaya, 2017 yılından bu yana toplamda 763 bin 443 Suriyeli’nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine dönüş yaptığını belirtti. Ülkesine dönmek isteyenlerin Göç İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, aynı gün içerisinde randevu verildiğini ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Ayrıca Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 1 Ocak - 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriyeli sığınmacılar için hazırlık süreci kapsamında her aileden bir kişiye 3 giriş-çıkış hakkı tanınacağını duyurdu.