Bakan Yerlikaya uyardı: “Son 21 gün! Süre uzatılmayacak”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025’te sona ereceğini hatırlattı. Bakan Yerlikaya, “Sürenin uzatılması söz konusu değil” diyerek milyonlarca sürücüyü uyardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini hala yenilemeyen vatandaşlara yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada,  şu ifadeleri kullandı:

"Son 21 gün! süre uzatılmayacak

Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

