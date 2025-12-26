Bakan Yerlikaya yeni dönemi o görüntülerle duyurdu: Trafikte dehşet saçanlara af yok

Olay, 24 Aralık tarihinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Davultepe GMK Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Trafikte yaşanan tartışma sırasında, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü bir grup tarafından darbedildi. Çevredeki vatandaşlar, saldırı anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T., C.T. ve E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.T., M.T. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden C.T. hakkında ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun "Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" maddesi gereğince 4 bin 153 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine, genel sağlık durumunun tespiti için sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA: "GEREĞİNİ YAPARIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yaşanan olaya ait görüntüleri ve yakalanan şüphelileri paylaşarak yeni yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara karşı net mesajlar veren Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır. Ayrıca, ilk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre de saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız"