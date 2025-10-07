Bakan Yerlikaya’dan çarpıcı sözler: “Acımasız dünya sendromuna karşı iyiliği savunacağız!”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törende Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Akademi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de yer aldı.

Yerlikaya konuşmasında, güvenlik güçlerinin her bir mensubunun hakkını korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti: “Atama ve tayin sistemlerinden özlük haklarına kadar her başlıkta, her bir mensubumuzun hakkını ve hukukunu korumak adına düzenli iyileştirmeler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Veri temelli, performans odaklı, adil bir çerçeveyi güçlendiriyoruz.”

“JANDARMA 186 YILLIK BİR ÇINAR, DEVLET GELENEĞİNİN TAŞIYICISI”

Bakan Yerlikaya, konuşmasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın tarihi önemine vurgu yaptı. “Jandarma Teşkilatımız 186 yıllık bir çınar. Bu çınarın personel ihtiyacını karşılamak üzere ilk subay okulu 1904’te Selanik’te kuruldu. O günden bugüne bu ocak, disipliniyle, vatan sevgisiyle, ilimle yoğrulmuş bir asker kolluk kültürünü nesiller boyu taşıdı.”

Yerlikaya, 2016 yılında yapılan yapısal dönüşümle birlikte akademinin eğitim, öğretim, bilim ve uygulamayı tek çatı altında birleştirdiğini hatırlattı. Bu dönüşümün, çağın ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirme kapasitesini artırdığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, Akademi’nin misyon ve vizyonunu şu sözlerle anlattı: “Akademimizin misyonu, insani, milli ve manevi değerler çerçevesinde, lider yetkinliklerine sahip subay ve astsubaylar yetiştirmektir. Vizyonu, güvenlik alanında öncü rol üstlenen, bilgi üreten, sürekli yenilenmeyi benimseyen, ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Temel değerleri ise liyakat, disiplin ve vazife bilincidir. Bu değerler, burada atılan her adımın, sınıfta öğrenilen her bilginin, sahada verilen her kararın mihenk taşıdır.”

“BU MÜCADELEYİ ÜÇ SAC AYAĞI ÜZERİNE KURDUK”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör, organize suç, uyuşturucu ve siber tehditlerle mücadelede uyguladıkları stratejiyi de paylaştı: “Bu mücadeleyi üç sac ayağı üzerine bina ettik; önleyicilik, caydırıcılık ve etkin yakalama. Suç işlenmeden önce riskleri bertaraf ediyor, suça meyilli olanlara ‘bu yolun sonu karanlık’ diyoruz. Suçluyu kıskıvrak yakalayıp adalete teslim ediyoruz.”

Bakan Yerlikaya, 675 bin personelden oluşan İçişleri ailesinin kara, deniz ve siber vatanda gece gündüz demeden Türkiye’nin huzuru için görev yaptığını belirtti.

Konuşmasında dikkat çeken bir başka noktada Yerlikaya, “acımasız dünya sendromu” kavramına dikkat çekti. “Çağımızda sadece suçla değil, insan ruhunu zehirleyen küresel bir atmosferle de maalesef karşı karşıyayız. Bugün dünya, ekranlardan, sosyal medyadan, haber bültenlerinden yayılan karanlık bir algıyla kuşatılıyor. Uzmanlar buna 'acımasız dünya sendromu' diyor. Yani bir nevi modern zamanların görünmeyen bir virüsü.”

Yerlikaya, bu algının toplumsal güveni zedelediğini vurguladı: “Bu bir kötülük illüzyonudur. Herkesin kötü, her yerin güvensiz olduğu düşüncesini üreten talihsiz bir yaklaşımdır. Bu karanlık içerikler özellikle gençlerde korku ve güvensizlik yaratıyor. Bu da toplumsal bağları zedeliyor, bireyleri içe kapatıyor ve devlete olan güveni sarsıyor. İşte 'acımasız dünya sendromu' tam da budur.”

“İYİLİĞİ SAVUNMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

Yerlikaya, bu psikolojik tehdide karşı güvenlik güçlerinin bir bilinç mücadelesi yürüttüğünü belirtti: “Biz, bu zihinsel işgale karşı da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden Bakanlık olarak bizim mottomuz, Türkiye'nin huzuru. Güvenlik güçlerimiz kötülüğü sıradanlaştıran, iyiliği istisna haline getiren bu algıyı da yıkmak için var.”

Subay ve astsubay adaylarına da seslenen Yerlikaya, üzerlerindeki üniformanın “ahlakın, hukukun, disiplinin ve cesaretin elbisesi” olduğunu hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, Akademi’nin bugüne kadar 40 binden fazla mezun verdiğini ve 49 ülkeden 1000’in üzerinde yabancı öğrenciye eğitim imkânı sunduğunu açıkladı. Bu çeşitliliğin Türkiye’nin uluslararası güvenlik iş birliklerine katkı sağladığını belirterek, “Bugün 12 farklı ülkeden 161 uluslararası öğrencimiz de aramızda bulunuyor” dedi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak personel haklarıyla ilgili reform sürecinin sürdüğünü vurguladı: “Polis Teşkilatımızla, Jandarma Genel Komutanlığımızla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla her konuda hakkı, hukuku ve liyakati korumak için azami gayret gösteriyoruz.”

Konuşmasının sonunda şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Yerlikaya, yeni akademik yılın Türkiye’nin güvenliği için “birlik, disiplin ve kararlılık yılı” olmasını temenni etti.