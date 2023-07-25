Bakan Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama! Adana 5,5 ile sarsılmıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 08.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Depremin yerin 3,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Adana'daki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek bir süre sokakta bekledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramlarına devam ettiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbarın da yapılmadığını söyledi.