Bakan Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama! Adana 5,5 ile sarsılmıştı

Adana'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbarın yapılmadığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama! Adana 5,5 ile sarsılmıştı
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Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 08.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Depremin yerin 3,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Adana'daki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek bir süre sokakta bekledi.

Adana güne depremle başladı! Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller bile hissettiAdana güne depremle başladı! Kozan'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller bile hissettiYurt

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramlarına devam ettiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbarın da yapılmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı # adana # deprem
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