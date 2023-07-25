Bakan Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama! Adana 5,5 ile sarsılmıştı
Adana'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbarın yapılmadığını ifade etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 08.44'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıkladı. Depremin yerin 3,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Adana'daki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek bir süre sokakta bekledi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramlarına devam ettiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbarın da yapılmadığını söyledi.
Bugün saat 08.44’te Adana’mızın #Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 25, 2023
Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar… pic.twitter.com/6b116Nuf2Y
Kaynak: Anadolu Ajansı