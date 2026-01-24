Bakan Yerlikaya'dan emekliye maaş yanıtı: "Mazlumu ortada mı bırakacağız?"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Saathane Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın eşlik ettiği ziyarette Bakan Yerlikaya, vatandaşların taleplerini dinledi.

Meydandaki temasları sırasında bir emekli kadın, maaşların iyileştirilmesine yönelik talebini Bakan Yerlikaya’ya iletti. Bunun üzerine emekli vatandaşın kulağına eğilen Yerlikaya, "Mazlumu ortada mı bırakacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" ifadelerini kullandı.

Ziyaret boyunca iletilen talepleri beraberindeki ekibiyle paylaşan Yerlikaya, fotoğraf çektirmekte zorlanan yaşlı vatandaşların telefonlarını bizzat alarak selfie çekti. Dükkânlara girerek esnafa 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu.

"EMEKLİ OLSAM BEN DE BIRAKIRDIM"

Esnaf gezisi sırasında bir lokantacıya uğrayan Bakan Yerlikaya, pala bıyık bırakan döner ustasıyla da samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Döner ustasına takılan Yerlikaya, "Ne güzel sakal bıyık bırakmışsın, emekli olsam ben de senin gibi sakal bırakırdım" dedi.

BAŞKANLIK MAKAMINDA ZİRVE

Saathane Meydanı’ndaki temaslarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret etti. Belediye binası girişinde Başkan Doğan ve bürokratlar tarafından karşılanan Yerlikaya’ya; Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yerlikaya, kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Başkan Doğan’dan bilgi alarak kendisine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Doğan ise, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı şehrimizde ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Program, anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.