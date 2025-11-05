Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" şeklindeki haberlere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLER VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÜNDEME GELDİ

Bakan Yerlikaya, tartışmaların odağındaki sürecin 9 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında imzalanan bir protokolle başladığını hatırlattı. “İstanbul’un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması” projesi kapsamında, USTDA’nın İBB’ye 5 milyon 117 bin 887 dolarlık bir hibe sağladığını belirten Yerlikaya, bu doğrultuda 15 Eylül 2020 tarihinde ABD merkezli SAS firmasıyla bir anlaşma yapıldığını ifade etti.

Bu anlaşmanın kamuoyuna yansımasının ardından, 24 Eylül 2020'de bir vatandaşın CİMER üzerinden ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetlerde bulunduğu belirtildi. Şikayetlerde, projenin daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilebileceği ve toplanan verilerin yabancı bir firmayla paylaşılmasının "milli güvenlik sorunu" yaratabileceği ile 2019/12 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık teşkil edebileceği iddiaları yer aldı.

Bakan Yerlikaya, o dönem İstanbul Valisi olarak görev yaptığını hatırlatarak, 25 Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan iddiaların araştırılması veya soruşturulması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesini talep ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Aralık 2021'de konuyu "soruşturma değil, araştırma" amacıyla Mülkiye Teftiş Kurulu'na sevk ettiği bilgisi paylaşıldı. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan 29 Nisan 2022 tarihli 37 sayfalık raporda, iddiaların tek tek incelendiği aktarıldı.

Müfettiş raporunda şu bulgulara yer verildi: Hibenin harcanmasında ve işin ABD menşeli SAS firmasına verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı, "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık tespit edilmediği ve konuya ilişkin "bir işlem yapılmasına yer olmadığı." Bakanlık, bu rapor doğrultusunda 7 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Valiliği'ne "gereğinin yapılması" yönünde talimat gönderdi. Bu talimat üzerine İstanbul Valiliği'nin de 23 Haziran 2022 tarihli yazısıyla söz konusu iddiaların "işleme konulmamasına" karar verdiği açıklandı.