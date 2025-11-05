Bakan Yılmaz Tunç’tan Demirtaş açıklaması: “Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulardan biri de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu oldu.

Bakan Tunç, Demirtaş'ın durumuyla ilgili olarak, "Bu süreçte hep birlikte mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek" şeklinde konuştu.

İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada davanın hukuki sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bir karar söz konusuydu. 2019'dan bu yana tutukluluğunun devam ettiği 'Kobani Davası' olarak bilinen davayla ilgili olarak şu anda istinaf süreci devam ediyor."

Davanın şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirten Tunç, "Tabi tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki güvenlik hakkıyla ilgili olarak tutuklama şartlarıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan ilgili dairede görüşülmesi talebi panel tarafından kabul edilmemişti" dedi.

Bakan Tunç, "Şu anda görünmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda, orada ilgililerin müracaatı durumunda, mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek" diyerek sözlerini tamamladı.