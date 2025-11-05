Bakan Yılmaz Tunç’tan Demirtaş açıklaması: “Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ilişkin konuştu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının ardından topun artık Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde olduğunu belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yılmaz Tunç’tan Demirtaş açıklaması: “Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulardan biri de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu oldu.

Bakan Tunç, Demirtaş'ın durumuyla ilgili olarak, "Bu süreçte hep birlikte mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek" şeklinde konuştu.

İSTİNAF SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada davanın hukuki sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bir karar söz konusuydu. 2019'dan bu yana tutukluluğunun devam ettiği 'Kobani Davası' olarak bilinen davayla ilgili olarak şu anda istinaf süreci devam ediyor."

Davanın şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirten Tunç, "Tabi tutuklukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki güvenlik hakkıyla ilgili olarak tutuklama şartlarıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan ilgili dairede görüşülmesi talebi panel tarafından kabul edilmemişti" dedi.

Bakan Tunç, "Şu anda görünmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda, orada ilgililerin müracaatı durumunda, mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detaylarıKentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazı satışa çıkarıyor: İşte il il açık artırma detaylarıEkonomi
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladıİstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladıGündem
Yılmaz Tunç selahattin demirtaş
Günün Manşetleri
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Bahçeli’nin açıklaması sonrası Demirtaş’tan mektup
1000 İsrailli turist gemide mahsur kaldı
TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması!
Çok Okunanlar
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
Akaryakıta bugün zam geldi mi? Akaryakıta bugün zam geldi mi?
İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak İşverenler dikkat! SGK'nın yeni sistemiyle cezalar katlanacak
Kasım ayında bahar havası! Kasım ayında bahar havası!
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı