Bakan Yumaklı acı bilançoyu açıkladı: Son 3 günde tam 218 yangın!

Eskişehir ile Kütahya sınırında yer alan Takmak mevkiinde, Orman Genel Müdürlüğü ve Eti Gıda iş birliğiyle inşa edilen Orman Yangınları İlk Müdahale Ekip Binası düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Törene iştirak eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki alevlerle mücadele çalışmalarına dair güncel istatistikleri ve ilk müdahale sürelerinin sahadaki kritik rolünü aktardı. Kürsüde yaptığı ilk değerlendirmede, "Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı" sözlerini kaydetti.

''HEDEFİMİZ MÜDAHALE SÜRESİNİ 10 DAKİKAYA İNDİRMEK''

Yangınlara erken müdahalenin sahadaki kayıpları önlemede hayati bir faktör taşıdığını belirten Bakan Yumaklı, zamanla yarışıldığını ifade etti. Şu anki ortalama müdahale süresine dikkat çeken Yumaklı, "Kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin önemi çok büyük. 11 dakika, şu andaki ortalama yangınlara müdahale süremiz. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, çok ciddi bir bölgenin belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek, yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görülmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak" ifadelerini kullandı.

218 YANGIN! 5 BÖLGEDE SÜRÜYOR

Meteorolojik uyarıların günler öncesinden yapıldığını hatırlatan Yumaklı, son dönemde artan alevlere ve halihazırda devam eden çalışmalara ilişkin detayları paylaştı. Rüzgarın etkisiyle artan risklere değinerek şunları söyledi:"Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmıştık. Sadece bizler değil; meteoroloji, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları riskleri paylaştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar, son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var: Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde risk arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor."

Türkiye'nin yangınlarla mücadelede sahip olduğu fiziksel altyapı kapasitesine dair teknik verileri de kamuoyuna duyuran Bakan Yumaklı, yeni açılan merkezin stratejik konumuna işaret etti. Yumaklı, "Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında bin 600 ilk müdahale noktası var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Bu kadar yaygın bir ağ, yangına müdahale etme süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmek konusunda son derece etkili. Açılışını yaptığımız bu bina Eskişehir, Kütahya ve Bilecik dâhil 3 ile birden hizmet verebilecek konumda" dedi.