Bakan Yumaklı Antalya ve çevresindeki orman yangınlarında son durumu açıkladı

BAKAN YUMAKLI’DAN ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SON DURUM AÇIKLAMASI

Antalya'nın Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığı, Aksu, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınlara müdahalenin sürdüğü bildirildi. Özellikle Aksu'da yer alan Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına ulaşan alevlere karşı ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Aksu’nun Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa’nın Güzeloba Mahallesi ve Manavgat’ın Güzelyalı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangınlarına çok sayıda arazöz, TOMA, helikopter ve uçakla müdahale edildi. Aksu’da bazı kulübeler yandı. Muratpaşa’da yangın alanına yakın binalardaki vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etti.

ALANYA VE KIRSAL MAHALLELERDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Alanya’nın Söğüt Yaylası’nda ve dört kırsal mahallesinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Kaymakamlık, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

EKİPLER SAHADA: 186 PERSONEL GÖREVDE

Yangın ihbarlarının ardından bölgeye 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli sevk edildi. Belediye ve vatandaşlar da araç desteğiyle söndürme çalışmalarına katıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu’daki yangının Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaştığını açıkladı. “Yoğun rüzgar ve aşırı sıcaklık nedeniyle yangın sıçrayarak ilerliyor. Şu an Aksu ve Gazipaşa’daki yangınlar henüz kontrol altına alınmış değil” dedi. Şahin, bazı evlerin boşaltıldığını ve zarar gören yapılar olduğunu, can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

GÖZALTI VE İNSAN KAYNAKLI NEDENLER

Vali Şahin, Güzeloba’daki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yangının sabotaj değil, yakılan bir ateş sonucu çıktığı yönünde bilgiler olduğunu açıkladı. “Bu yangınların çoğu sabotaj değil. İnsan faaliyetleri, dikkatsizlikler yangına sebep oluyor. Her olayı tek tek araştırıyoruz” dedi.

TAHLİYELER VE HAVA KOŞULLARI

Aksu ve Muratpaşa’daki bazı evler tahliye edildi. Hava sıcaklığının 39,5 dereceye ulaştığı, nem oranının yüzde 15 olduğu bölgede, yangınlara müdahale kesintisiz sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: 27 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Haziran - 24 Temmuz arasında 27 kişinin yangınlarla ilgili tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, 9 ilde toplam 1.157 binanın incelendiğini, 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu belirtti. İzmir ve Bilecik için “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini duyurdu.

AFAD, Aile Bakanlığı ve Tarım gruplarının yaptığı tespitlere göre 7 ilde 396 haneye toplam 78 milyon 895 bin TL ödeme yapıldı. Binlerce hayvan ve kovan telef oldu.

YANGINLAR MERSİN’E UZANDI

Antalya’daki yangının sıçradığı Mersin’in Anamur ilçesinde Karaağa ve Lale Mahalleleri tahliye edildi.

BAKAN YUMAKLI: SICAKLIK REKORLARI ETKİLİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Safranbolu’da yangınla mücadelenin sürdüğünü, Antalya Gazipaşa’da sabah itibarıyla havadan müdahalenin başladığını açıkladı. Anlık olarak üç aktif yangın bulunduğunu, yerleşim yerlerine tehdit olmadığını söyledi.

Yumaklı, 6 ilde 7 yangının kontrol altına alındığını, ancak Kuzey Ege’nin önümüzdeki günlerde risk taşıdığını belirtti. Ağustos’un ilk haftasına kadar aşırı sıcaklık, kuraklık ve rüzgarın süreceği uyarısında bulundu.