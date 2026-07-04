Bakan Yumaklı duyurdu: Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız

Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporu verilerine göre Türkiye, tarihinde ilk kez 80 milyar dolar sınırını aşarak tarımsal hasılasını 83,2 milyar dolara yükseltti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ulaşılan bu yeni finansal seviyeyi sektörel bir rekor olarak duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yumaklı duyurdu: Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründe ulaştığı güncel ekonomik verileri kamuoyuyla paylaştı.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan 2025 yılı Tarımsal Hasıla Raporu'nu temel alan verilere göre, ülkenin tarımsal hasılası 83,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Elde edilen bu rakamla birlikte Türkiye, tarımsal üretim değerinde bugüne kadar aşılamayan 80 milyar dolar barajını geride bırakarak kendi adına yeni bir rekor kırdı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Sektördeki bu büyümeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla değerlendiren Bakan Yumaklı, tarımsal hasıla verilerine ilişkin detayları paylaştı. Yumaklı, sürece katkı sağlayan kesimlere de seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tarımda tarihi rekor. Türkiye küresel ligde zirvede. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporuna göre, tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek"

Bakan Yumaklı duyurdu: Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıradayız - Resim : 1

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