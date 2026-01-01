Bakan Yumaklı duyurdu: Balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılının son gününde Sarıyer'de balıkçılarla buluştu.

Balıkçı reisleriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yumaklı, görüşmenin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Balıkçılarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Yumaklı, iletilen konuların çözümü için gayret sarf edeceklerini ifade etti.

DEVASA RAKAM: 1 MİLYON 20 BİN TON

Bakan Yumaklı, üretim planlaması kapsamında uygulanan kota sisteminin etkili sonuçlar verdiğini açıkladı. Bakanlık kayıtlarına göre tarihi bir zirve yaşandığını vurgulayan Yumaklı, "2025'te Türkiye'de balık üretimi 1 milyon 20 bin tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yani bu hakikaten çok büyük, devasa bir rakam" dedi.

Kesin rakamların haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacağını belirten Yumaklı, bu rekor üretimin yaklaşık 400 bin tonunun avcılık, 600 bin tonunun ise yetiştiricilik yoluyla gerçekleştiğini bildirdi.

İHRACATTA 2 MİLYAR DOLAR SINIRI

Sektörün Türkiye ekonomisi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Balıkçılıkta, ihracatta 2 milyar dolar sınırına ulaştık" bilgisini paylaştı. Yumaklı sözlerine şöyle devam etti: "2 milyar dolar sınırına ulaştık ihracatta, bu son derece kıymetli. Yani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin balıkçılarına da yetiştiricilerine de bu yakışırdı. 2025'te bir değerlendirme yapacak olursak tabii iklim değişikliğinin etkisi bütün sektörlerde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de işte denizlerin sıcaklıkları, balıkların göç yollarının değişmesi ve benzeri gibi konularla onlar açısından da kimi zaman zor, kimi zaman kolay geçti ama netice itibarıyla kazasız belasız bu yılı atlatmış olduk."

Koruma-kullanma dengesinin önemine dikkat çeken ve bu dengeye uyan avcılar ile yetiştiricilere teşekkür eden Bakan Yumaklı, hamsi üretiminin beklentilerin üzerine çıkarak 245 bin ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Balıkçılık sektörünü geliştirmenin yolunun üretimi artırmak olduğunu belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Hem avcılık hem yetiştiricilik anlamında üretimimizin rekor kırdığı bir yıl oldu. 2025 yılı balıkçılarımızın Türkiye ekonomisine yine çok önemli katkıda bulunduğu bir yıl oldu. 2026'nın da aynı şekilde devam etmesi için biz sektörle uyumlu ve beraber çalışmamıza devam edeceğiz. Buradan tekraren bu sektörde kimler varsa bütün paydaşlarımıza hayırlı, bereketli, kazasız belasız, huzurlu bir 2026 yılı diliyorum."