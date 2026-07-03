Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımda 'B-Reçete' dönemi başladı

Ziraat Bankasının tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nın öğleden sonraki bölümü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar katıldı.

Kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği ve gıdaya erişim gibi krizlerin büyüdüğüne işaret etti. Sürdürülebilir verimliliğin ancak doğru bilgi ve politikalarla sağlanabileceğini vurgulayan Yumaklı, insanoğlunun elindeki imkanların değerinin başka coğrafyalarla kıyaslandığında anlaşıldığını belirterek "Dünyanın pek çok ülkesi bugün suyu konuşuyor, iklimi konuşuyor, gıdaya erişimi konuşuyor. Biz ise Rabb'imizin bize emanet ettiği bereketli bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi aynı anda yaşayabilen… Bu, büyük bir nimettir ama nimet, kendiliğinden berekete dönüşmez. Bereket, emek ister, akıl ister, plan ister. Eğer onları bilgiyle, alın teriyle, doğru politikalarla buluşturamazsanız, bereket kalıcı olmaz." ifadelerini kullandı.

''TARIMDA İSTİKRAR, TESADÜFLE DEĞİL, PLANLAMAYLA SAĞLANIR''

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarıma yönelik bakış açısının bütünüyle yeniden inşa edildiğini aktardı. Üretim planlamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Yumaklı, "Biz tarımı, yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmedik. Milli güvenliğimiz ve bağımsızlığımız olarak gördük. Ve hepsinden önemlisi, bize emanet edilen rızkın teminatı olarak gördük. Geçmişte tarım, çoğu zaman üretilsin diye desteklenirdi. Bugün ise doğru yerde, doğru ürün, doğru zamanda üretilsin anlayışıyla hareket ediyoruz. Çünkü bereket, sadece çok üretmek değildir. İhtiyacı doğru okumak, suyu doğru kullanmak ve çiftçinin emeğini korumaktır. İşte bunun için üretim planlamasını hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki doğru karar vermişiz. Çünkü tarımda istikrar, tesadüfle değil, planlamayla sağlanır." dedi.

Ülke genelinde son 66 yılın en yağışlı sezonunun yaşandığı bilgisini paylaşan Yumaklı, tabiatın sunduğu bu imkanın doğrudan rekolteye yansıyacağını ifade etti. Bakan, 140 milyon tonluk bitkisel üretim beklentisinin yalnızca kağıt üzerinde bir rakam kalmayacağını belirterek "Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. İnanıyoruz ki bu rahmet, üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile olacak. Beklediğimiz üretimin gerçekleşmesi halinde tüm zamanların en büyük rekoru olacak. Bu sadece bir rakam değil, bununla gurur duyuyoruz ama aynı zamanda bunun bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz.” ifadelerini kaydetti.

GENÇLER VE KADINLAR SAHAYA İNDİ

Bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık alanında da çok güçlü bir dönüşüm sürecine girdiklerini dile getiren Yumaklı, sektörün tarihindeki en büyük destekleri aldığını, hayvan varlığının büyüdüğünü, üretimin arttığını ve altyapının hızla güçlendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, kırsaldaki demografik yapıya dair yaygın inanışların yıkıldığını şu ifadelerle ortaya koydu:"Bugün artık mesele, sadece daha fazla üretmek değildir. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Tam da bu anlayışla Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ve Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek projelerini başlattık. Bu projelerdeki hak sahiplerinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Büyük çoğunluğunu gençlerimiz oluşturuyor. Bu tablo bize şunu söylüyor, yıllardır tekrar edilen "Gençler tarımdan uzaklaşıyor" cümlesi artık eski bir ezberdir. Gençler üretmekten vazgeçmedi. Onlara güvenildiğinde, imkan verildiğinde, önleri açıldığında, bu toprağa nasıl sahip çıktıkları görüldü. İşte Türkiye'nin en büyük gücü de budur."

Tarımda elde edilen bereketin yalnızca tarlada başlamadığını, asıl sürecin ürünün tüketici sofrasına güvenle ulaştığında tamamlandığını vurgulayan Yumaklı, gıda güvenliği alanındaki son adımlarını da kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, "1 Temmuz itibarıyla hayata geçirdiğimiz B-Reçete sistemiyle, bitki koruma ürünlerinde yeni bir dönemi başlattık. Hedefimiz belli, daha bilinçli kullanım, daha az pestisit, daha sağlıklı üretim ve daha güvenilir gıda." dedi.