Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Sadece Bursa’daki yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı, “Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Yumaklı, Türkiye genelinde şu anda devam eden tek yangının Bursa Harmancık’ta olduğunu belirtti. “5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.