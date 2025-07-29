Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Sadece Bursa’daki yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 24 saatte çıkan 55 orman yangınının kontrol altına alındığını, şu anda yalnızca Bursa Harmancık’taki yangının devam ettiğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakan Yumaklı son durumu açıkladı: Sadece Bursa’daki yangın sürüyor
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı, “Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

Yumaklı, Türkiye genelinde şu anda devam eden tek yangının Bursa Harmancık’ta olduğunu belirtti. “5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor!Türkiye’de barınma krizi derinleşiyor: 8,5 milyon konutta kimse yaşamıyor!Ekonomi
Meteoroloji’den açıklama: Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa’ya yağış geliyorMeteoroloji’den açıklama: Orman yangınlarıyla mücadele eden Bursa’ya yağış geliyorGündem
ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladıÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

ibrahim yumaklı orman yangını son dakika
Günün Manşetleri
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİSE DARBE!
İBB’YE YENİ OPERASYON!
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen 10 otomobil! ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen 10 otomobil!
Altın uçuşa geçebilir! Altın uçuşa geçebilir!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Tarihte bugün! Tarihte bugün!