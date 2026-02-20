Bakan Yumaklı: ''Tarımı sadece sektör olarak görmek büyük bir yanılgı''

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen "Tarım Kefalet Destek Programı Tanıtım ve İmza Töreni"ne katıldı.

Organize tarım bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve sürdürülebilir dönüşüme yatırım yapan üreticilerin finansal sistemle daha güçlü şekilde buluşmasının amaçlandığı programa; Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, ilgili yöneticiler, banka temsilcileri ve davetliler katıldı.

'TARIMI SADECE BİR SEKTÖR OLARAK GÖRMEK BÜYÜK BİR YANILGI'

Törende katılımcılara hitap eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımın ülkelerin geleceği için kritik bir rol oynadığını ifade ederek şunları söyledi: "Hep söylendi, bir kez de biz tekrar edelim: Tarımı sadece bir sektör olarak ele almak, düşünmek büyük bir yanılgı olur. Ülkelerin istiklali ve istikbali için son derece önemli bir başlıktır. Sosyal ve stratejik güvenliğin de aynı zamanda temelidir. Gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, ihracat kapasitesi; bunların hepsi doğrudan tarım sektörünün gücüyle alakalıdır. Ancak biz biliyoruz ki sürdürülebilir bir üretimin olabilmesi için arazi, emek ve sermaye üçlüsünün eş güdüm içerisinde çalışıyor olması gerekir."

Tarımsal üretimde suyu merkeze alan bir planlama dönemine geçtiklerini belirten Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bakanlığımız son yıllarda tarımsal üretimde çok önemli dönüşümleri, yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam ediyor. Burada özellikle üzerinde durduğumuz husus; gıda arz güvenliğinin temini başlığı en büyük hedefimiz. Kaynakların etkin kullanımı, stratejik ürünlerin en uygun havzalarda yetiştirilmesi ki suyu merkeze alan bir üretim olarak da bunu ifade ediyoruz. Yine doğal kaynakların da sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla üretim planlamasına başladık. 2025 yılı ilk yılımızdı. Ben gerçekten üreticilerimizin, çiftçilerimizin, bütün tarım sektörünün üretim planlamasını ne denli sahiplendiğini ve bizler için pozitif sonuçlar oluşturmaya daha ilk yılından başladığını görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ülkemiz için çok büyük bir kazançtır."

'FİNANSMAN SADECE BİR KAYNAK DEĞİL, KALDIRAÇTIR'

Bakanlık olarak üretim planlamasının uygulama etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Yumaklı, kredi sistemindeki güncellemeler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Finansman sadece bir kaynak değil, aynı zamanda bir kaldıraçtır. Bakanlık olarak elbette yine geriye dönecek olursam, üretim planlamasının uygulama etkinliğini artırmak için özellikle finansal araçlarımızı yeniden düzenledik. Bu kapsamda üretim planlamasıyla uyumlu hem destek sistemimiz yeniden revize edildi hem de kredilere ulaşım konusu üretim planlamasına entegre edildi. Yani birbirlerinden bağımsız bir şekilde çalışmasını sona erdirmiş olduk ki son derece önemli. Kaynaklar sonsuz değil, dolayısıyla elde ettiğimiz kaynakları da bu anlamda uygun şekilde kullanmak durumundayız. Planlamaya uygun hareket eden üreticilerimize ilave destekler ve yüzde 20 faiz indirimi uyguluyoruz. Hazine faiz kâr payı destekli krediler tarım sektörünün her alanında 28 farklı kredi konusunda tarım politikalarıyla uyumlu bir halde uygulanmaya başladı. Bundan dolayı da son derece memnunum. Elbette zaman içerisinde bazı farklı anlaşılmalar olabilecektir ama ben inanıyorum ki bu üç yıllık perspektiften sonra, zaten bu üç yıl içerisinde inşallah herkesin son derece etkin bir finansman kullanımı gerçekleşmiş olacak"

2025 YILINDA 661 MİLYAR LİRALIK KREDİ KULLANDIRILDI

Hayata geçirilen Tarım Kefalet Programı'nın sektöre yansımaları ve kredi kullanım istatistiklerine de değinen Yumaklı, tarımı desteklemenin tüm ülkeyi desteklemek anlamına geldiğinin altını çizdi. Teminat yetersizliği yaşayan üreticiler için yeni uygulamanın önemine dikkat çeken Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılında bu kredilerden faydalanan üretici sayısı yaklaşık 1 milyona ulaşmış durumda. Bu kapsamda biraz önce değerli genel müdürüm söyledi rakamı, ben tekrar etmeyeyim ama 2025 yılı için söyleyeyim rakamı: Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 2025 yılında 661 milyar liralık hazine faiz ve kâr payı destekli kredi kullandırılmıştır. Rakamın büyüklüğünü dikkate alacak olursak burada bu programda aslında Kredi Garanti Fonu ile birlikte finansmanın nasıl bir kaldıraç etkisinin olabileceğini de beraber tahmin etmek zor değil. Tarımı desteklemek sadece bir sektörü desteklemek değildir; bunun altını özellikle çizelim. Aslında ülkenin değen bütün unsurlarını desteklemek anlamına gelir. Çünkü tarım varsa üretim vardır, büyüme vardır. Büyüme varsa da elbette refah vardır. Bugün hayata geçirilecek olan bu kefalet programı da teminat yetersizliği sebebiyle finansmana erişimde zorlanan üreticilerimiz için inşallah güçlü bir güven mekanizması olacaktır. Finansal sistemle tarımsal üretim arasında daha güçlü ve sağlam bir kapsayıcı yapının da böylece tahkim edilmesi de sağlanmış olacak. Tabii kredi hacmini artıran bir etki sağlamayacaktır Tarım Kefalet Programı; tarımsal üretim kapasitesini artıracaktır. Bu ikisinin ayrımını özellikle ifade etmek istiyorum. Buradaki amaç tarımsal üretimin kapasitesini artırmaktır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hazırlanan yeni finansman programının bugün itibarıyla 8 kamu ve özel bankanın iştirakiyle devreye alındığını bildirdi.

İLK AŞAMADA 30 MİLYAR LİRALIK TEMİNAT VE KGF HEDEFİ

Programın bütçesinin ilerleyen süreçte genişleyeceğini belirten Yumaklı, tarım sektöründeki Kredi Garanti Fonu (KGF) kullanım oranlarına dikkat çekerek şunları söyledi: "İlk aşamada 30 milyar liralık bir tarımsal krediye teminat sağlanacak. İlerleyen dönemlerde hem bütçenin artmasını hem de mevcutta bu konuya ilgi duyan bankalarımızın, finans kuruluşlarımızın buna katılımını bekliyoruz. Programın elbette diğer bir etki unsuru da tarım sektöründe Kredi Garanti Fonu kefalet kullanım oranı yaklaşık yüzde 1'ler düzeyindeydi. Artık bu oranları umuyorum ki bir daha konuşmamış olacağız."

Kurulan yeni yapının sadece anlık üretim ihtiyaçlarını karşılayan bir mekanizma olmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı, sistemin uzun vadeli hedeflerini şu sözlerle ifade etti: "Kurulan bu yapının bugün üretim ihtiyaçlarını karşılayan bir finansman mekanizması değil, yine belirtildiği gibi tekrar edelim; ülkemizin gıda arz güvenliği başta olmak üzere doğal kaynaklarının korunması, tarım sektörünün uzun vadeli rekabet avantajı kazanması açısından da son derece önemli. Dolayısıyla bu hususu sadece Türkiye içerisinde tarımsal üretimin artması ya da diğer önemli unsurlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda dünyada gerçekten başarı hikayeleri yazan ve ihracat anlamında ülkemize çok ciddi ekonomik getiriler sağlayan sektör için de önemli bir etki oluşturacaktır."