Bakan Yumaklı: "Türkiye'nin gıda arz güvenliği sorunu yoktur"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Albayrak Medya işbirliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katıldı. Zirve kapsamında gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Yumaklı, çevredeki bölgesel sorunların tarım sektörüne yansımalarına değinerek Türkiye'nin güvenilir bir liman olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGESEL ÇATIŞMALARIN KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİ

Etkinlikte Bakan Yumaklı'ya, devam eden bölgesel çatışmaların tarımı, gıdayı, gübreyi ve yem fiyatlarını ne yönde etkilediğine dair sorular yöneltildi. Küresel sevkiyat rotalarının ve enerji yollarının durumunu değerlendiren Yumaklı, dünya petrolünün ve enerjisinin yüzde 20'si ile gübre hammaddesinin üçte birinin bu çatışma bölgelerinden tüm dünyaya taşındığını hatırlattı. Gıda arzı riskinin genelgeçer bir durum olmadığını belirten Yumaklı, bu tehlikenin yalnızca üretim kapasitesi düşük ülkeler için geçerli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin mevcut savaşların bir tarafı olmadığını ve uluslararası diplomaside üstlendiği rolü belirten Bakan Yumaklı, vatandaşların gıdaya erişimi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizdi. Yumaklı, konuyla ilgili yöneltilen soruya şu sözlerle yanıt verdi:" Türkiye'nin bir güvenli liman olması, uluslararası diplomasinin nasıl yapılması gerektiği konusunda ve dünyada bir lider vizyonunun nasıl olması gerektiği hususu tam da bugünlerde tezahür etmiş durumda. O yüzden ülke olarak taraflı tarafsız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ben bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Ve altını önemle çiziyorum ki; Türkiye halihazırda devam eden savaşın bir parçası değildir. Türkiye topraklarında herhangi bir savaş unsuru yoktur. Elbette o bölge enerji açısından son derece önemli bir bölge. Hepimiz özellikleri biliyoruz. Dünya petrolünün ve enerjinin yüzde 20'si, gübre hammaddesinin 1/3'ü de o bölgeden taşınıyor dünyadaki bütün ülkelere, ihtiyacı olan yerlere. Elbette bu tarımsal üretimi eğer konuşuyorsak, tabii ki ülkeler için bir gıda arz güvenliği konusu, yani bir gıda ürününe ulaşamama riskini oluşturabilir. Ama kimin için? Bugün için söylüyorum; üretim kabiliyeti olmayan ya da üretim kabiliyeti sınırlı olanlar için geçerli bu. Onun için yine ikinci altını çizeceğim husus, daha ilk günlerden itibaren söyledik. Türkiye'nin hiçbir şekilde herhangi bir gıda arz güvenliği konusu sorunu yoktur. Herhangi bir vatandaşımızın, yani biraz daha basitleştirecek olursak, herhangi bir gıda ürününe ulaşmakla ilgili bir problemi yoktur"

GÜBRE TEDARİKİNDE ÜÇ KRİTİK ADIM

Tarımsal üretimin kesintisiz sürmesi için tedbirlerin önceden alındığını ve stokların yakından takip edildiğini aktaran Bakan Yumaklı, gübre arzını genişletmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile koordineli çalışarak üç önemli aksiyonu hayata geçirdiklerini kaydetti. Çiftçilerin istedikleri gübreye erişiminde herhangi bir problem yaşanmayacağını belirten Yumaklı, süreci fırsata çevirmek isteyen karaborsacıların ise bu durumun dışında tutulacağını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Daha ilk andan itibaren bunun aksiyonunu da aldık hızlıca. Ne yaptık? Zaten stoklarımızı takip ediyoruz. Ancak bunu güçlendirme adına ilk etapta Ticaret Bakanlığımızla birlikte bir karar aldık. Bazı ülkelere biz gümrük vergisi uyguluyorduk gübreler konusunda. Hemen hızlıca onları sıfıra indirdik. Ben buradan özellikle bu noktada hızlı karar alıp hızlı uygulama konusunda destekleri için Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkür ediyorum. İkinci konu neydi? İkinci konu özellikle antrepolarda yer alan, farklı ülkelere transit olarak gitmesi mümkün olan gübrelerin de ve gübre hammaddelerinin de yurt içine gelmesini sağladık. Üçüncüsü de 10 yıl önce hepiniz hatırlarsınız işte HSBC önünde o dönemde bir patlama olmuştu ve bir gübre türü yasaklanmıştı yaklaşık 10 yıl var. Onun da artık takip sistemleri, bütün gübrelerin takip sistemleri çok net bir şekilde oturduğu için onun da üretiminin serbest bırakılmasını sağladık. Bunların hepsi mevcudun üzerine arzla ilgili genişlemeyi sağlamak adınaydı, daha rahat hareket edebilme adınaydı. Dolayısıyla bugün özellikle gittiği herhangi bir yerde istediği o gübre türünü bulma konusunda herhangi bir çiftçimizin, üreticimizin sıkıntı yaşaması söz konusu değil. Sadece burada ya biz bir ikinci piyasa oluşturalım, işte bunları alıp sonra da işte farklı fiyatlarla satarız düşüncesinde olanlar hariç, onları zaten bizim konumuz değil"

"FELAKET TELLALLIĞI YAPANLARA İŞLEM YAPILACAK"

Gıda fiyatları ve arzı üzerinden kamuoyunda endişe yaratmaya çalışan açıklamalara tepki gösteren Bakan Yumaklı, ilgili bakanlıkların kendi sorumluluk alanlarında düzenli ve şeffaf bilgilendirmeler yaptığını hatırlattı. Çevredeki çatışma ortamının Türkiye'yi doğrudan etkiliyormuş gibi yansıtılmasına karşı çıkan Yumaklı, meyve ve sebze fiyatlarının katlanacağını veya açlık tehlikesi olduğunu iddia eden sektör temsilcilerine yönelik ilgili birimlerin harekete geçeceğini belirterek şunları kaydetti:"Bir sektör temsilcisi, bütün bunların hepsi biz yetkili kişiler olarak, ilgili bakanlar ve bakanlıklar olarak; Enerji Bakanımız kendi sorumluluk alanıyla ilgili açıklamaları yapıyor. Kamuoyu bilgilendirmesidir bu. Yani benim de bakanlığım adına yaptığım "Türkiye'de gıdaya ulaşım anlamında herhangi bir problem yoktur" ya da "gübre ile alakalı herhangi bir problem yoktur" açıklamaları bir kamuoyu bilgilendirmesidir. Enerji Bakanımızın da öyle, diğer bakanlarımızın da öyle.Şimdi sanki bunlar yapılmıyormuş gibi, bunlar yokmuş gibi, sanki Türkiye'de o maalesef ki dört tarafımızda, beş tarafımızda devam eden çatışmalar bizim için de geçerliymiş gibi söylemler geliştiriliyor. Bir sektör temsilcisi diyor ki; "Meyve ve sebze fiyatları dört kat artacak, beş kat artacak." Bir başka dernek veya artık ne diyelim başkanı, bir sivil toplum kuruluşu başkanı "Açlık kapıda" diyor. Bakın ben çok özür dileyerek hazirundan, bu müptezellere şunu söylüyorum; cürmünüz kadar yer yakarsınız. Bu ülkenin üreticisine, bu ülkenin insanına bu haksızlığı yapmaya hiç kimsenin ne haddi var ne de hakkı var. Bizim üreticimiz en zor zamanlarında bu ülkede tarlasından, bağından, bahçesinden geri durmamış insanlardır Onların moralini motivasyonunu kıracak bu tür şeyleri söylemenin ne anlamı var yani hiç kimseye faydası olmayan gerçek olmayan bu tür söylemler için de herhalde gerekli işlemleri ilgili birimler yapacaktır"

TARIMSAL DESTEKLER MALİYETLERE GÖRE GÜNCELLENİYOR

Tarımsal üretimi destekleme politikalarına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, desteklerin yeniden yapılandırıldığını bildirdi. Mazot ve gübre gibi temel girdilerdeki maliyet artışlarının mevcut destekleme paketlerine yansıtıldığını ve devletin piyasayı regüle eden kurumlarının stratejik ürün alımlarında bu maliyetleri dikkate aldığını ifade eden Yumaklı, asılsız söylemlere itibar edilmemesi çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "2024 yılının eylül ayında devreye aldığımız üretim planlamasını en önemli başlıklarından bir tanesidir desteklerin yeniden yapılandırılması konusu. Ve mazot ve gübreyi çıta alan bir desteklemesi, o günlerde bizim için öngörülen rakam işte diyelim ki 10 lira ama şimdi bu maliyetler 15 lira arttıysa biz onu elbette ki dikkate alacağız ama bu destek zaten var. Yokmuş gibi söylemenin ne anlamı var. piyasayı regüle eden bizim kadim kurumlarımız var ve bu kurumlarımızın da zaman zaman stratejik ürünler için alım fiyatları açıklaması var bunda da bu maliyetlerin tamamı elbette dikkate alınacak sanki hiçbir şey yapılmıyor muş yani bir taraftan bir felaket tellahlığı bir taraftan. Bizim ülkemiz anlamını izole edecek ya da onu itibarsızlaştıracak bakışların başka yere doğru çevirecek söylemler ve bir taraftan gerçek olmayan olaydan kopup bir şey söylemiş olmak için söylenmemiş konuları hiçbir şekilde itibara alınmamasını ben özellikle buradan sizin aracılığınızla bizi izleyen bütün izleyicilerimize özellikle ifade etmek istiyorum"

KÜRESEL GIDA KRİZİNE KARŞI YENİ BİR HAZIRLIK VAR MI?

Bakan Yumaklı'ya, geçmişte Türkiye'nin öncülüğünde kurulan tahıl koridorunun bir benzeri için yeniden küresel çapta bir çalışma yürütülüp yürütülmediği soruldu. Soruyu yanıtlarken söz konusu koridorun asıl hedef kitlesini hatırlatan Yumaklı, bu girişimin Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarından ziyade gıdaya erişimde zorluk çeken ülkeleri merkeze aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan mekanizmanın, özellikle dezavantajlı coğrafyaları büyük bir açlık tehlikesinden koruduğu aktarıldı.

Afrika ülkeleri başta olmak üzere gıdaya ulaşımı kısıtlı bölgelerin durumuna işaret eden Bakan Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası gıda dağıtımındaki mevcut altyapısına ve gelecek planlarına ilişkin yöneltilen soruyu şu ifadelerle yanıtladı:"Tekrar bir hafıza tazeleyelim. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle hayata geçirilen Tahıl Koridoru Türkiye için değil, gıdaya ulaşması mümkün olmayan, özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere dezavantajlı ülkeler içindi bu. O hamleyle gerçekten bütün dünyada tabiri caizse bunlara ulaşamayan ülkeler için ve bu ülkelerin insanları için bir çok ciddi gıda krizinin önüne geçildi. Bugün için yine aynı konu olursa hem ülkemiz kendi imkanları çerçevesinde hem de benzer çerçevelerde elbette üzerine düşeni yapacaktır. Biliyorsunuz Türkiye uluslararası kuruluşların bir gıda hub'ı, uluslararası bir merkezi olup dağıtımların Türkiye'den olmasıyla ilgili zaten bir karar var. Türkiye buna her zaman için hazır, altyapısı da mümkün. Dolayısıyla böyle bir şey olduğunda elbette biz de üzerimize düşeni yaparız. Bu konular da bizim masamızın üzerinde. Gerektiği zaman aksiyon alabilecek hazırlıktayız."