Bakan Yumaklı yaş çay alım fiyatı için: "makul bir alım fiyatı var"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı yaş çay alım fiyatı için: "makul bir alım fiyatı var"
Editör: Yağmur Biçen
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Bakan Yumaklı'ya yaş çay alım fiyatına gelen tepkiler sorulunca: "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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