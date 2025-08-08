Bakan Yumaklı’dan açıklama geldi: 2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, merkez Sarıcaeli Mahallesi’nde çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti. Ancak, Bayramiç ilçesinde yer yer orman ve zirai alanlarda alevlenmelerin sürdüğünü söyledi:

“Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor.”

6 Ağustos’ta başlayan yangınlarda, ilk alarm saat 13.20’de merkezde verildi. Yangın orman dışı bir alanda başladı, ardından 80 km/saat hızındaki rüzgarla ormanlık alana sıçradı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Engelli Bakım Merkezi ve bir öğrenci yurdu tedbiren boşaltıldı. Toplam 131 kişi güvenli alanlara alındı. Sadece 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde ikinci bir yangın başladı. Bu bölgede ise rüzgarın hızı 90 km/saat olarak ölçüldü. Yangın, tarımsal arazilerde hızla yayıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangınlara müdahalede 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900 personel görev aldı. Sahada Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, emniyet, itfaiye ve diğer kurumlarla birlikte vatandaşlar da destek verdi.

Yangınların çıkış sebepleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

YANGINLAR TÜRKİYE GENELİNDE DE ETKİLİ

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 26’sı orman dışı olmak üzere toplam 44 yangınla mücadele ettiklerini bildirdi. Bunlardan 42’si kontrol altına alındı. Özellikle Çanakkale Merkez Esenler, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ, Muğla Menteşe gibi bölgelerde risk büyüktü.

Yangınlara hava araçlarının yoğun müdahalesi nedeniyle kapanan Çanakkale Boğazı, saat 21.00 itibarıyla kuzeyden güneye tek yönlü olarak yeniden açıldı. Gerekirse yeniden kapatılabileceği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK

Meteoroloji verilerine göre, Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangın riski çok yüksek. Bakan Yumaklı, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğunu belirtti: “Bu yüksek risk kategorisi devam edecek. İklim değişikliği artık gelecek tehdidi değil, yaşadığımız bir gerçeklik.”

Bakan Yumaklı, yangınların sıcaklık, rüzgar veya düşük nemle değil, insan hatalarıyla çıktığını vurguladı: “Bu yıl çıkan yangınların yüzde 96’sı doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı oldu. Sadece yüzde 4’ü doğal sebeplerle.”