Bakan Yumaklı’dan çarpıcı uyarı: “Suya sahip çıkmazsak felaket kapıda”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşa edilen 30 milyon metreküp kapasiteli Obrucak Barajı'nın açılış törenine katıldı. Bölgedeki sulama ihtiyacını karşılaması beklenen barajın açılış töreninde Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı törende yaptığı konuşmada, suyun öneminin arttığı günümüzde barajın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Milletvekilleri Ekmekci ve Uluay ise barajın bölgedeki tarımsal sulamaya katkısına dikkat çekti.

“YILBAŞINDAN İTİBAREN YAKLAŞIK 5 BİNDEN FAZLA YANGINA MÜDAHALE ETTİK”

Törende konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği ve orman yangınlarının etkilerine değinerek, “Yılbaşından itibaren yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik” dedi. Yumaklı, sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek, dikkatsizlikle çıkan bir kıvılcımın binlerce dönüm ekosistemi yok edebileceğine dikkat çekti.

Yangınlarla mücadelede görev alan “orman kahramanları”na ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Bakan, “Bu arada şehitlerimiz oldu. Onları da rahmetle ve minnetle anıyorum. Yeşil vatanın savunması için kendilerini feda ettiler” dedi.

“SU KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ VE TASARRUFLU KULLANMAKTAN BAŞKA HİÇBİR ÇIKAR YOLUMUZ YOK”

Yumaklı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisine de dikkat çekerek, “100 yıllık projeksiyonlarda eğer her damlasına gözümüz gibi bakıp tasarruflu, verimli gerçekleştirmezsek, büyük bir problemle karşı karşıya kalmamız aşikar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle iklim değişikliğinden daha fazla etkilendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Artan kuraklıkların, yangınların, taşkınların, afetlerin ve ekosistem kayıplarının... bizim ülkemizi karşı karşıya bırakması potansiyelinin yüksek olduğunun hepimizin farkında olmamız gerekir” dedi.

“11 BİN SU VE SULAMA TESİSİ AZİZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULDU”

Türkiye genelinde yapılan su yatırımlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, “3.4 trilyonluk yatırım, 11 bin su ve sulama tesisi aziz milletimizin hizmetine sunuldu” dedi. Kastamonu’da tamamlanan 9 baraj, 8 gölet ve 4 yeraltı su deposuyla 151 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldığını ifade eden Bakan, bu yatırımların Kastamonu ekonomisine 2.6 milyar TL katkı sağladığını açıkladı.

Kastamonu’da 207 bin dekar araziyi sulayacak 10 sulama tesisi ve 92 taşkın kontrol tesisinin hizmete alındığını belirten Yumaklı, son iki yılda yaşanan taşkın felaketlerinin azalmasını bu yatırımlara bağladı.

Açılışı yapılan Obrucak Barajı’nın 30 milyon metreküplük su depolama kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Yumaklı, barajın 140 bin 860 dekar araziyi sulayacağını ve enerji de üreteceğini söyledi. Toplam maliyeti 1.2 milyar TL olan projenin Kastamonu’nun kalkınmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’ya yönelik yatırımların artarak süreceğini ifade etti. Tören, yapılan duaların ardından barajın açılışıyla sona erdi.