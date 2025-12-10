Bakan Yumaklı’dan kırmızı et ithalatı tartışmalarına yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’deki kırmızı et fiyatlarını eleştirerek Avrupa ile kıyaslamalarda bulundu.

Özel’in, “Kırmızı et 7 dolarsa bizde 41 dolara yemeye çalışıyor” ifadelerini kullanmasının ardından, daha önceki konuşmalarında da “Etin kilosu 43 liraydı; şimdi 900 liraya çıktı. Vatandaşlarımızı bu yoksulluktan nasıl çıkaracağımızı yakında açıklayacağız” sözleriyle konuya dikkat çektiği hatırlatıldı.

TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı et üretimi ve fiyat tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yumaklı, Türkiye’nin kırmızı ette büyük ölçüde kendi üretimine dayandığını belirterek, “Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. Yani kamuoyunda oluşan ‘bütün etleri ithal ediyoruz’ algısı doğru değil” dedi.

“ELMA İLE ARMUDU KARŞILAŞTIRMAK”

Et fiyatları üzerinden kasıtlı manipülasyon yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, Özel’in karşılaştırmalarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Bazıları et fiyatları üzerinden farklı bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. 'Avrupa'da et 7 dolar, Türkiye'de 21 dolar' gibi. Burada elma ile armudu karşılaştıran bir yaklaşım var. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu açık şekilde manipülasyona girer."

Yumaklı, “CHP Genel Başkanı ısrarla bu rakamları söylüyor” diyerek, “Ben bilmediğini, yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Eğer öyle değilse daha vahim” ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü.

2024 yılı itibarıyla kırmızı et tedarikinde yeni bir sisteme geçildiğini açıklayan Bakan Yumaklı, yurt dışından tedarik işlemlerinin artık yalnızca Et ve Süt Kurumu tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırmızı ette tekelleşme ve vurgun girişimlerinin engellendiğini vurgulayan Yumaklı, Türkiye’de ithalat olarak gündeme gelen miktarın toplam tüketimin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu ifade ederek, “İthalat olarak konuşulan miktar, et tüketimimizin sadece yüzde 7-10 arası” bilgisini paylaştı.