Bakan Yumaklı'dan kritik uyarı: "Önümüzdeki 3 gün orman yangınları için riskli"

Türkiye genelinde hava şartlarının seyri, ormanlık alanlar için yeni bir risk oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, meteorolojik veriler doğrultusunda harekete geçerek sosyal medya üzerinden kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları açısından kritik 3 gün. Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor. Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."