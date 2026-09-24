Bakan Yusuf Tekin'den Manisa'daki lise saldırısı açıklaması! Velilere çağrı yaptı

Olayın sadece okul güvenliği üzerinden okunmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Tekin, ailelere sosyal medya takibi ve silah güvenliği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

"SALDIRI OKUL İÇİNDE DEĞİL, YAKININDA GERÇEKLEŞTİ"

Olayın detaylarına ve alınan güvenlik önlemlerine değinen Bakan Tekin, saldırının okul sınırları içerisinde gerçekleşmediğini vurguladı:

Okul Güvenliği Tedbirleri: Okullarda son dönemde çok kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını belirten Tekin, saldırgan H.O.'nun eylemi evden temin ettiği silahla okulun dışında gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Silah Güvenliği Uyarısı: Nasıl ki ilaçlar çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanıyorsa, ruhsatlı veya ruhsatsız tüm ateşli silahların da kesinlikle çocukların ulaşamayacağı güvenli noktalarda muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ÇOCUK HENÜZ OKULA 2-3 GÜN GİTTİ, İLK İFADEDEKİ AKRAN ZORBALIĞI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Şüphelinin ilk ifadesinde yer alan "akran zorbalığı" iddialarına açıklık getiren Bakan Tekin, şu bilgileri paylaştı:

Şüpheli H.O.'nun 9. sınıfa yeni kayıt yaptırdığını belirten Tekin, "Çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Devamsızlığından dolayı yalnızca iki ya da üç gün okula gitmiş" diyerek bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

AİLELERE KRİTİK SOSYAL MEDYA VE MESALAŞMA UYARISI

Çocukların dijital dünyadaki hareketlerinin ebeveynler tarafından yakından izlenmesi gerektiğine işaret eden Bakan Tekin, velilere çağrıda bulundu:

Mesajlaşma ve Oyun Siteleri: Çocukların oyun platformlarının arka planındaki sohbet odalarında ve sosyal medya ağlarında kimlerle iletişim kurduğunun mutlaka takip edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'deki Saldırgan Detayı: Turgutlu'daki saldırıyı düzenleyen şüphelinin sosyal medya hesaplarında açık ipuçları bulunduğuna dikkat çeken Tekin, "Bir çocuk neden kendi profilinde ABD'deki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Bir anne babanın bunu takip etmesi ve görmesi gerekir" diyerek aile denetiminin hayati önemine vurgu yaptı.

12 YILLIK EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

Yayında gündeme gelen 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağına dair tartışmalara da değinen Bakan Tekin, bu konuda hazırlanan raporların incelendiğini belirtti. Temel amaçlarının çocukların okuldan uzak kalması değil, çok daha etkili ve nitelikli eğitim alması olduğunu ifade ederek, günümüz dünyasında çocukların bilgiye çok daha hızlı erişebildiği bir periyot üzerinde çalışıldığını kaydetti.