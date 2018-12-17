Emeklilite Yaşa Takılanlarda son durum nedir? EYT son dakika haberler EYT nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yeni haberler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlıkların 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. "makarna kömür dağıtmıyoruz" diyen Selçuk, sosyal yardımların nakdi olarak yapıldığını ifade etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili de EYT'nin yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Sosyal Yardımlar



Bakanlığın yaptığı hiçbir yardımın, seçim takvimine endeksli olmadığını vurgulayan Selçuk, "Yürütülen yardımlarla seçimler arasında bir bağ kurmanın rasyonel bir yaklaşım olduğunu söyleyemem. Ayrıca 'makarna, kömür dağıtan devlet' ithamından da kurtulmamız gerekiyor çünkü sosyal yardımların yüzde 90'ını şu anda nakdi olarak yapıyoruz. Makarna, kömür dağıtmıyoruz. Dağıtılan kömürleri de belediyelere de fatura etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



İşsizlik Sigortası Fonu



İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin bütün işlemlerin ilgili kanuna göre yapıldığını belirten Selçuk, "Şu anda 127 milyar liralık bir fonumuz var." dedi.

Bütün bu yatırımların, fonların değerlendirmesinin İŞKUR Yönetim Kurulu aracılığıyla TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, Bakanlık temsilciği ve Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin olduğu, şeffaf bir ortamda yapıldığını söyleyen Selçuk, "İşsizlik Sigortası Fonu aynı zamanda Sayıştay denetiminden bağımsız değil. Aynı zamanda bağımsız denetim kuruluşları tarafından da 3 aylık dönemler halinde de denetleniyor." diye konuştu.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar



"Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi.