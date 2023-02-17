Bakanlar depremzedelere yardımları açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Malatya'da gelişmeleri aktardı. Bakan Kurum, taşınma ve kira yardımlarının yeni evler yapılana kadar süreceğini açıkladı. Bakan Kirişçi de Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 8 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Malatya'da açıklama yaptı.

Bakan Kurum, taşınma ve kira yardımlarının yeni evler yapıalana kadar devam edeceğini hatırlattı.

Kurum, yeni yapılacak evlerde de kat yüksekliği gibi çeşitli kısıtlamaların olduğunu imar planı hazırlıklarını açıkladı.

Bakan Vahit Kirişçi de Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 8 Mayıs'a kadar alınacağını duyurdu.

Kirişçi, depremden etkilenen 11 il için yem desteği verileceğini açıkladı.

# vahit kirişçi # Murat Kurum # çiftçi kayıt sistemi

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