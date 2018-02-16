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Bakanlar Kurulu kararı (16 Şubat 2018 Resmi Gazete)

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile kapatılmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Bakanlar Kurulu kararı (16 Şubat 2018 Resmi Gazete)

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile kapatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Antalya Sağlık Yüksekokulu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.


Kaynak: AA
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