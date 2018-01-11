Hatay'da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü oluşturulması ile BYEGM taşra teşkilatında Erzincan İl Müdürlüğü kurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlar Kurulu, Hatay'da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü oluşturulması ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) taşra teşkilatında Erzincan İl Müdürlüğü kurulmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Hatay'da "Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü" kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Kültür ve Turizm Bakanlığının 25 Eylül 2017 tarihli yazısı üzerine 3046 sayılı kanunun 17'nci maddesinin (d) bendine göre, 2 Ekim 2017'de Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

BYEGM taşra teşkilatında Erzincan İl Müdürlüğü kurulmasına ise 2 Aralık 2017'de Bakanlar Kurulu tarafından karar verildi.