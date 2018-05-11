Hükümet, başkanlık sistemine ilişkin gerekli uyum yasalarını hayata geçirmek için Meclis'ten Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aldı. CHP, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Vatan Partisi de devletin geleceğini ilgilendiren düzenlemelerin Meclis dışında yapılmasının kaosa yol açacağı görüşünde.

16 Nisan referandumunun ardından yasalara göre 6 ay içinde çıkartılması gereken uyum yasalarını hayata geçirmeyen AKP, tartışma yaratan bir yönteme başvurdu. AKP hükümeti, başkanlık sistemine ilişkin gerekli uyum yasalarını Kanun Hükmünde Kararname ile çıkartmak için Meclis'ten yetki aldı.Bakanlar Kurulu, 24 Haziran'da seçilecek yeni Cumhurbaşkanının yemin etmesine kadar verilen yetkiyle;- Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,- Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi,- Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK'lerin yürürlükten kaldırılması,- Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması gibi konularda kararnameler çıkartabilecek. ))Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesine taşıyacak... Açıklamayı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan yaptı.Düzenlemeye Vatan Partisi’nden de tepki geldi. Genel Başkan Danışmanı Avukat Ceyhan Mumcu dar bir zamanda kararnameyle çıkartılacak uyum yasalarının devlet işleyişinde yol açacağı kaosa dikkat çekti.