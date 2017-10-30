Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıklayan Bozdağ, IKBY'nin gayrimeşru referandumuyla ilgili de konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın açıklamaları için 'büyük terbiyesizlik' ifadelerini kullanan Bozdağ, "Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir" dedi. Edip Uğur'un istifa ederken kullandığı 'tehdit' ifadeleriyle ilgili konuşan Bozdağ, Büyükada'daki toplantıya ilişkin davadaki tahliyeler, Amerika ile vize krizi, taşeron işçiler, TEOG yerine getirilecek sistem ve sınır kapılarına dair konuştu. Ayrıca Bozdağ, yaz saaatine dair "Geçen yıl yapılan uygulama bu yıl da devam etmektedir" bilgisini paylaştı

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.



ZORUNLULUK KALDIRILACAK



Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.



Bekir Bozdağ şunları söyledi:



BELGE ZORUNLULUĞU



15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir takım tedbirler alınmıştı. Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken, çıkmalarına sakınca yoktur diye bir belge aranıyordu.



Ayrıca yakınları ad böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlar kimlikleriyle gidiyorlar.



Kamu görevlisiyle bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır.



Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.



IKBY'NİN GAYRİMEŞRU REFERANDUMU



Kuzey Irak bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararı gayri meşru bir karardı. Bütün ikazlara rağmen geri dönmedi. Bu karar bölgeyi daha büyük sıkıntılara sokacak bir karardı. İstikrarsızlığı artıracak, bölgede beklenmedik yangınlara yol açabilecek bir karardı. Türkiye haklı uyarılarını yaptı ve muhataplarıyla çok net bir şekilde görüşerek kararlarını ifade etti. Ancak referandum yapıldı.



Ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki, bu büyük bir yanlıştı. Yanlış hesap, Ankara'dan Bağdat'tan Tahran'dan döndü. Barzani belki büyük hesaplar yaptı, Dimyat’a pirince gideceğini hesap ederken eldeki bulgurdan oldu. Barzani yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece referandumu dondurdum demesi bu meseleyi çözmez.



Barzani’nin 1 Kasım’dan geçerli olarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi başkanlığı yetkilerini kullanmayacak olması elbette bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Barzani parti başkanlığından ayrılmıyor. Bundan sonra yönetimin başına kim gelecek, parti başkanı kim olacak? Bunlar bizim karar vereceğimiz konular değildir. Barzani ortaya çıkan fotoğraf karşısında önce referandumu dondurmak sonra da yetkilerini devrettiğini açıklamak zorunda kalacaktır. Daha fazla zorluk yaşadığını biz elbette biliyoruz. Türkiye olarak diyoruz ki, taraflar sorunu çözüme kavuşturmalı ve iki taraf bu anayasanın koyduğu ilkelere göre bir çözüm bulmalıdır.



BÜLENT TEZCAN'IN AÇIKLAMALARI



CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir, seviyesizliktir. CHP, geleneğinde halkın seçtiklerine karşı büyük bir tahammülsüzlük, büyük bir düşmanlık hissi var. rahmetli Adnan Menderes’e diktatör dediler, idamı bir kısmı alenen bir kısmı sessizce alkışladılar. Halkın adamı Özal’a da saldırdılar, itibarsızlaştırmak için aynı şeyleri yaptılar. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti halkının doğrudan doğruya seçtiği Recep Tayyip Erdoğan Beye aynı şekilde saldırmaktadırlar.



Türkiye’de tek faşist parti CHP’dir. Partinin geçmişine baktığınızda geçmişi bunun tanığıdır. Faşist partilerle ilişkilerine baktığınızda da ortadadır. Nazi Almanya’sıyla, Nazi partisiyle, Mussoli’nin İtalya’sıyla yakın ilişkilerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta 1940’lı yıllarda nasyonal sosyalist partinin marşı CHP’nin yemekhanesinde müzik olarak yemek vaktinde çalarmış. Onlar da bu marşı dinleye dinleye yemek yerlermiş.



Bunu şiddetle kınadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin faşist bir devlet olmadığın, Türkiye’de de faşist ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı, sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bu edepsizliği yapmaya cüret etmesi ve yapmasıdır. Türkiye’de bir diktatör olsa idi, Bülent Tezcan göğsünü gere gere efelenip böyle bir cümle sarf edemezdi. Bu bile Türkiye’de faşizmin, diktatörlüğün olmadığının en büyük ispatıdır. Kendi yaptığı terbiyesizlik kendisini tekzip etmektedir. Esasında bu bir akıl ve ruh sağlığı sorunu olan insanların yapabileceği bir iştir. Edep büyük bir taç, onu taşıyanı yükseltir. Cumhurbaşkanı hakkında herkesin bir edep ölçüsü içinde konuşması, eleştiriyi bu çerçevede yapması asgari bir adabın, edebin gereğidir. Ama maalesef biz bunu burada göremiyoruz.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, bütün siyasi hayatı demokrasimizi kurumsallaştırma, geliştirme, insan hakları konusunda Türkiye’nin standartlarını yükseltmek için büyük mücadeleler verdi, bedeller ödedi.





Öncelikle Ahmet Edip uğur beyefendinin istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de beraber çalıştığımız, belediye başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı yapmış değerli bir arkadaşımızdır. Bugün istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Ben yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum. AK Parti değişimin partisi, halkın beklentilerini dikkate alarak adımlarını atar. Değişim esasında halkımızın hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanları bizim başkanlarımızdır, yerine gelecek olanlar da bizim başkanlarımızdır. Onlarla ilgili olumsuz değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Biz partimizde kalan arkadaşlarımızla hizmete devam edeceğiz.Bugün belediye başkanı olarak hizmet ettiler, yarın başka görevlerle siyasette milletin ve ülkenin hizmetinde olmaya devam edecektir.Sayın Edip Uğur’un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı alınacak bir karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti’nin kimseyi tehdit etmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey sayın Edip Uğur, yasal yollar açıktır. Adımları atıp atmamak konusunda kendisi değerlendirecektir.Almanya'nın eski başbakanı Sayın Schröder, Cumhurbaşkanımızın yakın dostu. Zaman zaman bir araya gelip Almanya-Türkiye, Türkiye-AB ilişkileri ve diğer bölge konuları hakkında görüş alışverişinde bulunurlar. Bu da o görüşmelerden bir tanesi ama bir farkı Sayın Merkel'in bilgisi dahilinde yapılan bir görüşmedir. Görüşme konusu içerisinde, Türkiye'deki yargılama sürecinde olan hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında olan herhangi bir konu kesinlikle konuşulmamıştır, görüşülmemiştir. Böyle bir olay yoktur. Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir yargıdır.ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize sorunu her iki ülkeye de zarar vermektedir. Hiçbir dönemde böylesi bir uygulamayla karşılaşılmadı. Son krizde olumsuz bir karar çıktı. İki ülke yetkilileri arasında görüşme yapıldı. O günden bu güne sorunun çözülmesi için bir adım atılmadı. Bu noktada görüşmeler iki ülke arasında devam ediyor.Başbakanımız ve hükümetimiz bu hususun netleştirilmesi çalışmalarını yakından takip ediyor. Kısa bir süre sonra bu konu bizzat Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız tarafından açıklanacaktır.Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretiyle ilgili netleşen bir tarih yok.Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır.Türkiye ile IKBY arasında Habur Sınır kapısı var. Bu kapı açık durumda. Türkiye olarak sınır kapılarının Irak hükümetine devri konusunda bir çalışma başlattık. Türkiye sınır kapılarının ve petrol boru hatlarının, Irak hükümeti tarafından kontrol edilmesinin daha doğru olacağını açıklamıştır.Danıştay bu konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Geçen yıl yapılan uygulama bu yıl da devam etmektedir.