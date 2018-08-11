İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin ardından "Her şeyin farkındayız... Bu süreçten Türkiye’miz, Milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak. Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin ardından peş peşe açıklamalar geldi.

Twitter hesabından yeni ekonomi modeli ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her şeyin farkındayız... Bu süreçten Türkiye’miz, Milletimiz, ekonomimiz daha güçlenerek çıkacak, yeni ekonomi modelimiz başarılı olacak. Milletimizin hikayesinde hep iyiler kazanır." ifadelerini kullandı.



VARANK: TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN FARKINDA DEĞİLLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller." dedi.



BAKAN GÜL: TÜRKİYE, KENDİSİNE YÖNELEN BU MALİ KUŞATMAYI AŞACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği Alüminyum ve Çelik İhracatına Ek Vergi Uygulaması kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin mali kuşatmayla sınandığını belirten Gül, "Türkiye, kendisine yönelen bu mali kuşatmayı aşacak güçtedir" dedi.