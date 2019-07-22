Bakanlığa emekli önergesi! Berat Albayrak'ın cevaplanması istendi - 22 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yazılı olarak cevaplaması için emeklilere enflasyon oranında yapılan zammın yetersiz olduğu iddiasına ve maaş zamlarının seyyanen yapılması önerisine ilişkin verilen yazılı soru önergesinde "Mutfak enflasyonu dahil %50'lerde seyrediyor iken emeklilere neden %5 zam yapılmıştır? Yapılan zam, emekliler için tatmin edici midir? Hükümetin enflasyon oranında zam yaparak maaş belirleme konusunda değişikliğe giderek maaşlara toplu sözleşme müzakereleri sonucu belirlenecek seyyanen zam verme konusunda bir çalışması olacak mıdır?" soruları yer aldı

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yazılı olarak cevaplaması için emeklilere enflasyon oranında yapılan zammın yetersiz olduğu iddiasına ve maaş zamlarının seyyanen yapılması önerisine ilişkin yazılı soru önergesi verdi.



Soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:



"Ülkemizde yaklaşık 12 milyon emekli bulunmaktadır. Emeklilere her 6 ayda bir enflasyon oranında zam uygulanmaktadır. Yüksek enflasyon rakamları karşısında emeklilere verilen %5'lik zam; zaten açlık sınırı altında maaş alan emeklileri daha da zor duruma düşürmüştür.



Bu kapsamda;



1- Mutfak enflasyonu dahil %50'lerde seyrediyor iken emeklilere neden %5 zam yapılmıştır? Yapılan zam, emekliler için tatmin edici midir?



2- Hükümetin enflasyon oranında zam yaparak maaş belirleme konusunda değişikliğe giderek maaşlara toplu sözleşme müzakereleri sonucu belirlenecek seyyanen zam verme konusunda bir çalışması olacak mıdır?"



ulusal.com.tr



