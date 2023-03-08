Bakanlık açıkladı: Binaların yüzde 96'sına doğal gaz verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremler sonrası elektrik ve doğal gaz iletim hatlarında ortaya çıkan sorunların giderildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde 6 milyon 18 bin 718 elektrik abonesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucu yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesinde bulunan binaların tamamının yakınına enerji verildiği aktarıldı.

Deprem bölgesinde 1 milyon 821 bin 52 doğal gaz abonesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: