Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik listesini yeni ürünler ekleyerek güncelledi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları ifşa etme uygulamasına devam ediyor.

Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

Hileli ürünler ve bu ürünleri piyasaya süren markalar, bakanlığın resmi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

İnternet sitesinde yer alan veriler; vatandaşların bilgilenmesi amacıyla "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında yayımlanıyor.

Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

TEMEL GIDALARDA İNSAN SAĞLIĞINA RİSK

Bakanlığın yaptığı son liste güncellemesiyle beraber taklit ve tağşiş kayıtlarına yeni ürünler dahil edildi.

Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin tam listesine ve hileli firmaların isimlerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabiliyor:

https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/gkd/TaklitVeyaTagsis

Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi

İşte yeni eklenen hileli ürünler listesi:

Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
