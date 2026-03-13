Bakanlık açıkladı: Siyah çayda boya, sucukta sakatat! İşte yeni hileli gıdalar listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik listesini yeni ürünler ekleyerek güncelledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları ifşa etme uygulamasına devam ediyor.
Hileli ürünler ve bu ürünleri piyasaya süren markalar, bakanlığın resmi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.
İnternet sitesinde yer alan veriler; vatandaşların bilgilenmesi amacıyla "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki ayrı başlık altında yayımlanıyor.
TEMEL GIDALARDA İNSAN SAĞLIĞINA RİSK
Bakanlığın yaptığı son liste güncellemesiyle beraber taklit ve tağşiş kayıtlarına yeni ürünler dahil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin tam listesine ve hileli firmaların isimlerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabiliyor:
https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/gkd/TaklitVeyaTagsis
İşte yeni eklenen hileli ürünler listesi: