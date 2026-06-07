Bakanlık düğmeye bastı: Sosyal medyada 'temizlik' dalgası!

Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan ve kamuoyunun tepkisini çeken fenomen isimlere yönelik yürütülen adli süreçler, dijital alanda çok daha köklü bir operasyona dönüşüyor. Aydınlık’ın ulaştığı bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medyadaki yasa dışı faaliyetler, lüks yaşantılar ve şüpheli paylaşımlara yönelik özel bir temizlik planı yürütüyor. Bu kapsamda pek compliments benzer hesabı yakın takibe alarak müdahaleye hazırlanıyor.

TAHLİYEDEN İKİ GÜN SONRA GELEN DİJİTAL ŞOK

Geçtiğimiz günlerde adli tedbirler kapsamında ünlü fenomen Dilan Polat’ın yaklaşık 6 milyon takipçiye sahip resmi Instagram hesabına erişim engeli getirilerek kapatılmasının ardından, benzer bir şok hamle daha yaşandı ve magazin dünyasının tanınan ismi Mükremin Gezgin'in de Instagram hesabı resmi olarak erişime kapatıldı.

Mükremin Gezgin'e yönelik uygulanan dijital engellemenin zamanlaması ise bakanlığın ve yargının bu konudaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması dosyası kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak mahkemece tutuklanan Gezgin, yaklaşık 4 aydır cezaevinde bulunuyordu.

Müvekkili hakkında yürüttükleri hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verildiğini belirten avukat, "Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullanarak sürecin sonraki aşamalarını da titizlikle takip edeceklerini kaydetmişti. Henüz iki gün önce, 5 Haziran 2026'da cezaevinden tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşan ünlü fenomen, dijital dünyaya dönmeye hazırlanırken yüz binlerce takipçisi bulunan profili tamamen erişime kapatıldı.

SIRADA YENİ POPÜLER HESAPLAR VAR

Aydınlık'ın ulaştığı bilgilere göre bu hamleler anlık kararlardan ibaret değil; bakanlık bünyesinde sosyal medyadaki dezenformasyon, yasa dışı gelirler ve suç unsuru barındıran profillere karşı kapsamlı bir "temizlik planı" hazırlandığı, çok sayıda popüler hesabı mercek altına aldığı ve önümüzdeki günlerde yeni engelleme dalgalarının geleceği belirtiliyor.

Kaynak: Aydınlık