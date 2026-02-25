Bakanlık duyurdu: Marmaray’da ek sefer düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebi nedeniyle Marmaray hattında ek tren seferleri planlandığını duyurdu. İlave seferlerin akşam saatlerinde belirli istasyonlar arasında yapılacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca İstanbul’da iftar saatlerinde artan yolcu yoğunluğuna yönelik yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir.”

