Bakanlık duyurdu! O iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Her iki başkan da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanmıştı. Bakanlık, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca bu kararı geçici tedbir olarak aldı.

BAKANLIKTAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SİLİFKE'DEKİ RÜŞVET OPERASYONUNUN DETAYLARI

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada büyük bir hareketlilik yaşandı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimler arasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da yer aldığı belirtildi.

ADALAR'DA "BASİT ONARIM" ADI ALTINDA RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise çok çarpıcı iddialar ortaya çıktı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylar şu şekilde listelendi:

Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildi.

Ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandı veya faaliyetlerine göz yumuldu.

Ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında önce yüksek miktarda cezalar düzenlendi, daha sonra yapı sahipleriyle rüşvet pazarlığı yapıldı.

Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezaları, evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldü.

Operasyon kapsamında İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve 42 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.