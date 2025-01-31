Bakanlık duyurdu! Ödemeler hesaplarınıza yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, 985 milyon 870 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Sude İnak Sude İnak
Bakanlık duyurdu! Ödemeler hesaplarınıza yatırılacak
Yayınlanma:

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

İstanbullular dikkat! Kar yağışı kapıdaİstanbullular dikkat! Kar yağışı kapıdaHava Durumu
ekonomi
Günün Manşetleri
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
375 litre metamfetamin ele geçirildi!
Çok Okunanlar
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu