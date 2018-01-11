Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekâtında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin iddialar sonrası yaptığı açıklamayla belge paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekâtında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin iddialar sonrası bakanlıktan açıklama yapıldı.



Bakanlık yaptığı açıklamada, arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı’na ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in “Askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edildiği belirtildi.



Açıklamanın devamı şu şekilde:



Bilindiği üzere, Osmanlı imparatorluğu döneminde (1.Dünya Savaşı dönemi dahil) askerlikte vefat edenlerin işlemleri, Harbiye Nezareti tarafından, 1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na göre yürütülmüştür. Buna göre doğrudan düşman tesiriyle (kurşun, kılıç, bomba vb.) vefat edenler şehit olarak kayıtlara yazılmıştır. Donma, güneş çarpması, boğulma veya salgın hastalık gibi nedenlerle vefatlar ise, şehit olarak nitelendirilmemiştir.



Haberlere konu olan “Şehitlerimiz” adlı eserde sadece Osmanlıca Kayıtlarda o dönemki kanuna göre şehit olarak nitelendirilen zayiatlarımız yayımlanmıştır. Bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanımızın dedesi gibi donma nedeniyle şehit olanların, “1909 tarihli Askeri Tekaüt ve İstifa Kanunu’na” göre şehit statüsünde kaydı yer almamaktadır.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in; söz konusu tarihlerde askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde (Rize Askerlik Şubesi askerde kayıp olanlara ait silahaltı defterinde) “askerde meçhul” ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır. O dönemdeki silah arkadaşlarının aktardığı bilgi çerçevesinde donarak şehit olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.



ulusal.com.tr



