Bakanlık gıdada o ifadeleri resmen yasakladı! Marketlerde yeni dönem başlıyor

Yapılan kapsamlı değişikliklerle gıda okuryazarlığının desteklenmesi amaçlanırken; ambalajlarda tüketiciyi aldatan görseller, isimler ve ifadeler dönemi resmen sona erdi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni düzenleme kapsamında gıda işletmecilerinin piyasaya arz edeceği ürünlerin etiket kuralları yeniden yazıldı. İşte mutfak alışverişlerinde ezber bozacak yeni etiket kuralları ve getirilen radikal yasaklar:

"Tadında", "Lezzeti", "Keyfi" Demek Kesinlikle Yasak!

Birbiriyle karıştırılma ihtimali yüksek olan gıdaların adında ve ambalajında, aslında sahip olmadığı özelliklere atıf yapan yanıltıcı kelime oyunları tamamen engellendi. Bu kapsamda:

Margarin ve Ayçiçeği Yağları: İçine tereyağı aroması eklenmiş ürünlerde “tereyağı tadında”, “tereyağı lezzeti” veya “tereyağı keyfi” ifadeleri artık kullanılamayacak.

Çikolata Benzeri Ürünler (Kokolin): Ambalajların üzerine “çikolata tadında” veya “çikolata lezzeti” yazılması yasaklandı.

Sütlü Buz ve Yenilebilir Buzlu Ürünler: Bu ürünlerin etiketinde tüketicide "gerçek dondurma" algısı oluşturacak hiçbir ifadeye yer verilemeyecek; “dondurma keyfi” veya “dondurma lezzeti” gibi ibarelerin kullanımı engellenecek.

Bitkisel Yağlar: Zeytinyağı hariç diğer bitkisel yağların ambalajlarında zeytin veya zeytin ağacı görselleri ile “zeytinyağı tadında/lezzetinde” gibi ifadeler kesinlikle yer alamayacak.

Aromalı Ürünlere "Gerçek Gıda Görseli" Yasağı

Üretiminde gerçek meyve veya gıda yerine sadece aroma verici kullanılan ürünlerin etiketlerine de çok sıkı bir denetim getirildi. Bundan sonra sadece aroma içeren ürünlerin ambalajlarında gerçek gıda görsellerinin (örneğin gerçek çilek, muz veya fındık resmi) kullanılması yasak olacak. Ayrıca ambalajın üzerinde ürünün "aromalı" olduğu tüketicinin hemen görebileceği şekilde açıkça belirtilmek zorunda.

Alkol, Şeker ve Tatlandırıcı Bilgileri Ayrıştırılacak

Gıdaların adı ve net miktar bilgileri, tüketicinin ambalaja baktığı ilk anda kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunmak zorunda olacak. Özellikle hassasiyeti olan tüketiciler için alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu içerik bilgileri, etiket üzerindeki diğer yazılardan tamamen ayrı, açık, büyük ve belirgin bir biçimde yazılacak.

Öte yandan, sadece doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren (bunun dışında yapay hiçbir katkı maddesi bulundurmayan) gıdalar için de bu ifadelerin etiket üzerinde nasıl kullanılacağına dair katı kurallar belirlendi.

AB Listesindeki 32 Gıdaya "Domuz ve Böcek" Engeli!

Avupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları kapsamında Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar tek tek sıralandı. Yapılan incelemeler neticesinde:

AB listesinde yer alan 189 yeni gıda bileşeni Türk mevzuat kapsamına alınarak onaylandı.

Buna karşın listede bulunan 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı olması veya böcek içermesi gibi Türkiye'deki hassasiyetlere ve kırmızı çizgilere takılarak kapsam dışında bırakıldı ve yasaklandı.