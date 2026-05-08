Bakanlık harekete geçti! Beylikdüzü’nde yaşlı bakım merkezinde skandal

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde çekilen görüntüler, bakım altındaki vatandaşlara yönelik kötü muameleyi gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kayıtlarına yansıyan anlarda, merkez çalışanlarının yaşlı hastalara fiziksel şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü tespit edildi. İddialara göre, kurum bünyesinde benzer şiddet olayları daha önceki tarihlerde de yaşandı. Görüntülerin ortaya çıkması ve ihbarların ardından emniyet birimleri harekete geçerek; şiddet anlarını videoya çeken şahsı, kurumun mesul müdürünü ve olaya karışan 2 çalışanı gözaltına aldı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN 4 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma derinleşirken olaya ilişkin yeni detaylar ve görüntüler de kamuoyuna ulaştı. Yeni kayıtlarda, kafası sarılı olan yaşlı bir vatandaşın yakınlarının bakımevine gelerek büyük bir üzüntü ve öfke içinde oldukları görülüyor. Kayıtlarda ağladıkları görülen hasta yakınları, "müdür nerede" diyerek yetkililere ulaşıp çalışanlara tepki gösteriyor. Kurum yetkilileri ise yaşananların ardından bir açıklama yaparak, olaydan sorumlu olduğu belirlenen kişilerin işine son verildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayın öğrenilmesiyle birlikte ivedilikle teftiş sürecinin başlatıldığı vurgulandı. Bakanlık, şiddete maruz kalan engelli bireyin sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Emniyetteki işlemleri süren 4 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi beklenirken, mağdur vatandaşın hastanedeki tıbbi müdahale ve takip süreci devam ediyor. Bakanlık müfettişlerinin kurumdaki incelemeleri tüm yönleriyle sürüyor.