Bakanlık harekete geçti: Bu ilanlara 200 bin TL ceza kesilecek

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki aldatıcı ilanlara yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Özellikle 1 TL gibi sembolik rakamlarla yayımlanan ilanları incelemeye alan bakanlık, gerçeği yansıtmayan bu paylaşımlar için 200 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulayacak.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Bakanlık harekete geçti: Bu ilanlara 200 bin TL ceza kesilecek
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TİCARET BAKANLIĞI’NDAN EMLAK SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM: 1 TL’LİK İLANLARA CEZA GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe gerçek dışı fiyat bildirimlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırdı. Bazı emlakçıların ilanlara sembolik olarak “1 TL” yazdığını tespit eden bakanlık, bu aldatıcı uygulamalara müdahale etti.

Bakanlık, mülklerin ilanlarda gerçek satış değeriyle yer almasını zorunlu kılmıştı. Ancak yapılan denetimlerde, bazı ilanlarda hâlâ bu kurala uyulmadığı ve vatandaşların doğru fiyatı öğrenebilmek için emlakçılarla telefonla görüşmeye zorlandığı belirlendi. Gerçeği yansıtmayan bu ilanlara 200 bin TL’ye kadar para cezası kesilecek.

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SAVUNMA YETERSİZ BULUNDU: “1 TL GİRMEK ZORUNDAYDIK”

İlgili emlak ofisleri, ilan platformlarının sistem gereği fiyat girilmeden ilan yayınlamaya izin vermediğini öne sürerek “1 TL” yazmak zorunda kaldıklarını savundu. Ancak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu açıklamayı yeterli bulmadı. Kurul kararında, belirtilen fiyatın gerçeği yansıtmadığı ve tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu ifade edildi.

10 İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı şekilde yayınlanan 10 emlak ilanı platformlardan kaldırıldı. Reklam Kurulu, bu ilanların ortalama bir tüketiciyi aldatabilecek içerikte olduğunu vurgulayarak, ilgili firmaların iddialarını belgeleyemediğini ve ispat yükümlülüğünü yerine getiremediğini bildirdi.

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