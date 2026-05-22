Bakanlık harekete geçti: Kurban Bayramı öncesi 40 bin gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla kasap, pastane ve restoran gibi gıda işletmelerine yönelik Türkiye genelinde 40 bine yakın denetim gerçekleştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakanlık harekete geçti: Kurban Bayramı öncesi 40 bin gıda denetimi
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tatil döneminde artan gıda tüketimine karşı yürütülen sektörel çalışmaların detaylarını paylaştı. Rutin faaliyetlere ek olarak başlatılan yoğun süreçte gıda kontrol ekipleri sahaya indi. Bakan Yumaklı, denetimlerin odak noktalarını ve ulaşılan rakamları şu ifadelerle açıkladı: "Ekiplerimiz ilk olarak kasaplık faaliyeti yapan işletmelere gitti. Buralarda kıyma makineleri, bıçaklar ve diğer ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyon durumları ile uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini inceliyorlar. Bayram sonuna kadar bu faaliyetlerine devam edecekler. Diğer yandan tatlı, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik kontrolleri de sıklaştırdık. Bunlarda ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, katkı maddeleri, muhafaza koşulları, üretim ortamının hijyen durumu ve çalışan hijyeni gibi hususları ayrıntılı şekilde inceliyoruz. Bu faaliyetlerimize de bayram sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca lokanta, restoran ve benzeri toplu tüketim işletmelerindeki kontrollere de ağırlık verdik. Şu ana kadar sadece bayrama yönelik 40 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik."

HEDEF CEZA KESMEK DEĞİL REHBERLİK ETMEK

Sahada yürütülen uygulamaların temel amacının işletmelere cezai işlem yapmaktan ziyade, onlara yol göstermek ve güvenilir gıdaya erişimi birlikte sağlamak olduğu belirtildi. Sahadaki genel tabloyu değerlendiren Bakan Yumaklı, "Son denetimlerimizde işletmelerimizin ve esnafımızın kahir ekseriyetle kurallara uyduğunu görmek bizleri memnun etti" dedi. Yaptırımların ve denetim kararlılığının devam edeceğinin altını çizen Yumaklı, "Elbette kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilecektir. Ancak işini hakkıyla yapan esnafımıza ve işletmelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan asla taviz vermeden vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 7/24 çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında tüketicilerin oynadığı role de değinildi. En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, vatandaşlardan sahada karşılaştıkları olumsuzlukları "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması üzerinden yetkililere iletmelerini istedi. Bakan Yumaklı açıklamalarını, Kurban Bayramı'nın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasına huzur, sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulunarak tamamladı.

Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf ettiGülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf ettiYurt
3 kişi hayatını kaybetmişti: Hatay'da selde kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor3 kişi hayatını kaybetmişti: Hatay'da selde kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyorYurt
tarım ve orman bakanlığı Kurban Bayramı
Günün Manşetleri
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu
İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram tedbirleri açıklaması
Kurban Bayramı öncesi 40 bin gıda denetimi
Site aidatlarında yeni dönem
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturu soruşturmasında gelişme
"Süreç CHP delegelerinin başvurusuyla başladı"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP kurultayı satın alınamadı
Çok Okunanlar
Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf etti Gülistan Doku dosyasında deprem! Kırmızı bültenle aranan şüpheli her şeyi itiraf etti
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
Yatırımcılar ekran başına! 22 Mayıs Cuma rakamları geldi! Yatırımcılar ekran başına! 22 Mayıs Cuma rakamları geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 22 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 22 Mayıs Cuma