Bakanlık harekete geçti: Restoranlarda o ücretler yasaklanıyor!

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde vatandaşların tepkisini çeken ve hesapta sürprizlere neden olan kuver, servis ücreti gibi ek bedelleri tamamen kaldırmaya hazırlanıyor.

Vatandaşların sıkça şikayet ettiği ve adisyonlarda beklenmedik maliyetlere yol açan kuver, garsoniye ve servis ücreti gibi kalemlerin tamamen yasaklanması için çalışmalar sona yaklaştı. Bakanlık, bu adımla fiyatlandırmada şeffaflığı sağlamayı hedefliyor.

EK ÜCRETLERE SON VERİLİYOR

Karar gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan yönetmelik taslağı ile işletmelerin "masa bedeli", "açma parası", "servis ücreti" ya da benzeri isimler altında ek ücret talep etmesinin önüne geçilecek. Tüketiciler, artık yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yazan fiyatını ödeyecek.

MENÜDEKİ FİYAT NEYSE O ÖDENECEK

Mevcut uygulamada işletmeler, fiyat listelerinde açıkça belirtmek koşuluyla servis veya kuver ücreti tahsil edebiliyordu. Ancak planlanan yeni düzenleme ile bu istisna tamamen ortadan kaldırılıyor. Yeni dönemde menüde görülen fiyat, sunum ve servis hizmetini de kapsayan nihai bedel olarak kabul edilecek. Düzenlemenin temel amacı, tüketicinin sipariş vermeden önce ödeyeceği tutarı net bir şekilde bilmesini sağlamak ve hesap sırasında adisyona eklenen sürpriz kalemleri engellemek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasallaşmasının ardından 81 il genelinde denetimler artırılacak.

Kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması öngörülürken, tüketiciler de mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine şikâyet edebilecek.

