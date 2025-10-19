Bakanlık harekete geçti! Sosyal hizmet kurumları 7/24 merkezden izlenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmet kuruluşlarında kalan yaşlı, çocuk ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik kötü muamelelerin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir adım atıyor.

ANLIK AKTARIM OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki tüm sosyal hizmet kuruluşlarında yer alan yazılım destekli kamera sistemlerinden alınan görüntüler, kurulacak merkezî izleme sistemine anlık olarak aktarılacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sistem kesintisiz çalışacak ve toplanan veriler; denetim, analiz ve disiplin süreçlerinde kullanılacak.

Taslak düzenlemeye göre yeni yapı, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet kalitesini artırmayı, güvenliği sağlamayı, acil durumlara hızlı müdahale etmeyi ve kuruluşta kalan bireylerin bakım süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Düzenlemenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin niteliği, bireylerin ve kuruluşların güvenliğinin sağlanması, acil durumlara hızlı ve etkili müdahale ile suçun önlenmesi için teknolojik çözümlerden yararlanılması elzem hâle gelmiştir.”



Yazılım destekli kamera sistemleri sayesinde özel ihtiyaçlı bireylere yönelik müdahalelerin daha zamanında yapılabileceği ve bu sayede sunulan hizmetin kalitesinin artacağı vurgulandı.

Bu adımın, hem kurum içi denetim süreçlerinde hem de olası ihlallerin önlenmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.