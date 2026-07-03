Bakanlık ifşa etti: Çay ve baharatta yasaklı boya, sucukta sakatat çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ve gıdada hile yapan firmaların yer aldığı ifşa listesini yeni denetim sonuçlarıyla güncelledi. İncelemelerde temel tüketim maddeleri ile tatlı ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar saptandı.
Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen saha denetimleri sürüyor. Gıda güvenliğini ihlal eden işletmeler, rutin testlerin tamamlanmasının ardından bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.
Belirli aralıklarla güncellenen uygunsuz ürünler listesine, laboratuvar analizleri neticesinde yeni markalar dahil oldu. Yağ, şarküteri ürünleri, tatlı, pekmez, çay ve baharat kategorilerinde üretim yapan çeşitli firmaların piyasaya sürdüğü ürünlerde mevzuata aykırılık ve taklit-tağşiş yapıldığı belirlendi.
Analizlerde antep fıstıklı olarak satılan eklerde ay çekirdeği kullanıldığı saptandı. Üzüm pekmezine üretim aşamasında dışarıdan şeker ilave edildiği, sucuk imalatında ise sakatat karışımına yer verildiği tespit edildi.
Ayrıca çay ve baharat numunelerinde kullanımı yasaklanmış boya maddeleri bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan güncel liste şu şekilde: