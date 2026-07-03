Bakanlık ifşa etti: Çay ve baharatta yasaklı boya, sucukta sakatat çıktı!

Belirli aralıklarla güncellenen uygunsuz ürünler listesine, laboratuvar analizleri neticesinde yeni markalar dahil oldu. Yağ, şarküteri ürünleri, tatlı, pekmez, çay ve baharat kategorilerinde üretim yapan çeşitli firmaların piyasaya sürdüğü ürünlerde mevzuata aykırılık ve taklit-tağşiş yapıldığı belirlendi.