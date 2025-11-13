Bakanlık ifşa etti: Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü gıda denetimleri kapsamında yeni bir ifşa listesi yayımladı.

Son laboratuvar analizlerinde, birçok markaya ait ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.