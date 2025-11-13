Bakanlık ifşa etti: Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişimi için denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş yapanların güncel listesini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü gıda denetimleri kapsamında yeni bir ifşa listesi yayımladı.
Son laboratuvar analizlerinde, birçok markaya ait ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.
Bakanlık, mevzuata aykırı üretim yapan firmaları kamuoyuna duyurarak uyardı. Listede, peynir, bal, çay ve pekmez gibi sık tüketilen gıda ürünlerinde önemli bulgulara rastlandı
Yapılan incelemelerde;
Çay örneklerinde gıda boyası,
Pekmezlerde şeker ilavesi,
Krem peynirlerde ise bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:
