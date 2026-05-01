Bakanlık ifşa etti! İşte gıdada hile yapan peynir markaları

EKER'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Eker'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:

""T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Eker Tam Yağlı Beyaz Peynir, 1000 g, S.T.T. 27.04.2025, Pn: P141442155" numaralı ürüne ilişkin Konya Ilgın bölgesinden alınan analize ilişkin idari yaptırım kararları doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Gıda üretiminde "tağşiş" (kasten yabancı madde karıştırmak. Örneğin süt yerine bitkisel yağ kullanmak) ile "teknik standart sapma" (mevsimsel süt değişimleri veya üretim bandındaki anlık dalgalanmalar nedeniyle yağ oranının sınır değerinin çok az altında kalması) birbirinden çok farklı kavramlardır.

Söz konusu ürünün aynı seri ve parti numarasına ait numuneleri üzerinde farklı ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen yağ oranı analizlerinde dört ayrı olumlu sonuç elde edilmiştir.

Bursa Gıda Araştırma Laboratuvarı, Uludağ Üniversitesi, Kalite Sistem Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Konya Gıda Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan analizlerde ürünün kuru maddede yağ oranının ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına ait raporlar ek belgeler olarak açıklamamız kapsamında paylaşılmaktadır.

Eker Süt Ürünleri olarak, tüm üretim faaliyetlerimizi Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; yüksek kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde titizlikle sürdürmekteyiz. Karara ilişkin hukuki süreç devam etmekte olup, ilgili mahkemelere itirazımız yapılmıştır, konu yargı aşamasındadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."