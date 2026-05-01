Bakanlık ifşa etti! İşte gıdada hile yapan peynir markaları
Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği denetimler sonucunda gıdada hile yapan firmaları kamuoyuna duyurdu. Açıklanan ifşa listesinde, vatandaşların günlük tükettiği peynir markalarındaki usulsüzlükler ve ünlü bir firmanın ihlali yer aldı.
Bakanlık, gıda denetimlerinde elde edilen bulguları ve hile yapan firmaların isimlerini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna açtı.
Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen söz konusu ürünler ve markalar, platform üzerinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile açıklanıyor.
Hile yapılan peynir ürünlerine yönelik açıklanan listede, kamuoyunun yakından tanıdığı "Eker" markası da yer aldı. Bakanlık tarafından nisan ayında yapılan duyuruda, "Eker" markasına ait 1 kiloluk tam yağlı beyaz peynirin yağ oranının ambalajında belirtilenden daha az olduğu açıklandı.
EKER'DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Eker'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:
""T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Eker Tam Yağlı Beyaz Peynir, 1000 g, S.T.T. 27.04.2025, Pn: P141442155" numaralı ürüne ilişkin Konya Ilgın bölgesinden alınan analize ilişkin idari yaptırım kararları doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Gıda üretiminde "tağşiş" (kasten yabancı madde karıştırmak. Örneğin süt yerine bitkisel yağ kullanmak) ile "teknik standart sapma" (mevsimsel süt değişimleri veya üretim bandındaki anlık dalgalanmalar nedeniyle yağ oranının sınır değerinin çok az altında kalması) birbirinden çok farklı kavramlardır.
Söz konusu ürünün aynı seri ve parti numarasına ait numuneleri üzerinde farklı ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen yağ oranı analizlerinde dört ayrı olumlu sonuç elde edilmiştir.
Bursa Gıda Araştırma Laboratuvarı, Uludağ Üniversitesi, Kalite Sistem Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Konya Gıda Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan analizlerde ürünün kuru maddede yağ oranının ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına ait raporlar ek belgeler olarak açıklamamız kapsamında paylaşılmaktadır.
Eker Süt Ürünleri olarak, tüm üretim faaliyetlerimizi Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; yüksek kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde titizlikle sürdürmekteyiz. Karara ilişkin hukuki süreç devam etmekte olup, ilgili mahkemelere itirazımız yapılmıştır, konu yargı aşamasındadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."