Bakanlık Köfteci Yusuf'tan sonra o ünlü köfteciyi de ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Yakın zamanda Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Köfteci Yusuf'tan sonra güncellenen son listeye ünlü Kazan Köfte markası da dahil edildi.

Sude İnak Sude İnak
Bakanlık Köfteci Yusuf'tan sonra o ünlü köfteciyi de ifşa etti!
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listeye yeni eklenen ürünlerden biri de Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesi oldu.

KÖFTEDE SOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte markasına ait haşlanmış köftelerde soya tespit edildi. Ürün etiketlerinde belirtilmeyen bu içerik, tüketiciye yönelik yanıltıcı bir uygulama olarak değerlendirildi. Bakanlık, gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bu tür ürünlere karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Kazan Köfte, özellikle sosyal medyada 200 binden fazla takipçisiyle dikkat çeken ve bulunduğu ilde oldukça popüler olan bir marka olarak biliniyor. Ancak bu gelişme, markanın tüketicileri arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilere güvenilir gıda konusunda daha dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri ürünleri ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulunuyor. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin güncel listesine resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabileceği hatırlatıldı.

PKK'dan HTŞ'ye sıcak mesajlarPKK'dan HTŞ'ye sıcak mesajlarDünya
Köfteci Yusuf gündem Gıda Tarım ve Orman Bakanı
Günün Manşetleri
SON DAKİKA! Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Sakarya'da 6 aracın karıştığı feci kaza
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
4 şehirde Siberağ-11 operasyonu
Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
İstanbul'da 4 katlı binada yangın
SMO Deyrezor'u ele geçirdi
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 11 Aralık Tarihte bugün: 11 Aralık
"Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor" "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
AYM'den 2 siyasi partiyle ilgili karar AYM'den 2 siyasi partiyle ilgili karar
Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt