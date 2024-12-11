Bakanlık Köfteci Yusuf'tan sonra o ünlü köfteciyi de ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listeye yeni eklenen ürünlerden biri de Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesi oldu.

KÖFTEDE SOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte markasına ait haşlanmış köftelerde soya tespit edildi. Ürün etiketlerinde belirtilmeyen bu içerik, tüketiciye yönelik yanıltıcı bir uygulama olarak değerlendirildi. Bakanlık, gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bu tür ürünlere karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Kazan Köfte, özellikle sosyal medyada 200 binden fazla takipçisiyle dikkat çeken ve bulunduğu ilde oldukça popüler olan bir marka olarak biliniyor. Ancak bu gelişme, markanın tüketicileri arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilere güvenilir gıda konusunda daha dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri ürünleri ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulunuyor. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin güncel listesine resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabileceği hatırlatıldı.